29.10.2025
Netflix komt met meer verticale content om te kijken

By: Laura Jenny

Je hoeft het nieuwe seizoen van Stranger Things echt niet op je telefoonscherm te kijken alsof het een reel is, maar Netflix wil wel met meer verticale content komen. Het wordt echter geen TikTok, zegt de cto.

Verticale content op Netflix

Netflix wil vooral wat belangrijker en interessanter worden op mobiel. Dat doet het al jaren door games aan te bieden, maar het wil ook andere verticale content gaan aanbieden. Het lijkt naar snackable content, dus waarschijnlijk niet hele series of films, maar wel kortere content.

Het is er nog wel wat geheimzinnig over. Het zegt: “We testen een verticale videofeed op mobiele apparaten die een nieuwe kijk geeft op wat mobiel zijn inhoudt, en die aansluit bij waar consumenten nu staan en hoe ze mobiel vandaag de dag gebruiken.” Het zou echter gaan om clips van originele Netflix-series en -films. Puur ter inspiratie dus, zodat ze die hopelijk aan hun kijklijst toevoegen.

Moments

Maar misschien komt de content niet alleen bij Netflix zelf vandaan. Het heeft recent natuurlijk Moments aangekondigd en het zou dan ook die videootjes in een feed kunnen zetten. Alleen moet het wel oppassen dat het dan niet ineens op social media-feeds begint te lijken. Dat wil het ook niet, stelt het zelf. Daarnaast is het ook bezig met podcasts, dus wie weet wat het daar nog mee doet in deze nieuwe feed die er mogelijk komt.

