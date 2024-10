Hilarisch moment in een film? Bewaar ze nu met Netflix Momenten

Althans, ja en nee. Het werkt in eerste instantie alleen op iPhones, maar het komt over een paar weken ook naar Android-toestellen. Je kunt het dus niet voor elkaar krijgen op de televisie: dan zal je toch je telefoon erbij moeten pakken om of de telefoon te filmen of de scène via de Netflix-app op je smartphone op te zoeken en hem dan alsnog via de Momenten-mogelijkheid op te slaan.

Momenten

Zodra de scene te zien is, kun je onderaan op je scherm op Momenten tikken en je kunt weer verder kijken. Wil je naar dat fragment toe, dan kun je in het Mijn Netflix-tabblad kijken en daar staat het op je te wachten. Wanneer je de aflevering opnieuw afspeelt, dan opent hij ook direct vanaf het Moment dat je hebt opgeslagen. Wil je het moment versturen, dan ga je in Mijn Netflix naar het fragment en kun je het via bijvoorbeeld Facebook of Instagram met iemand anders delen. Tikt diegene erop, dan kunnen ze het binnen hun eigen Netflix meteen bekijken.