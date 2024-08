Netflix Basic verdwijnt in verschillende landen

In Nederland hebben we nog geen advertentie-abonnement, maar in sommige andere landen wel. Het Verenigd Koninkrijk en Canada zijn landen waar mensen kunnen Netflixen zonder dat ze zich blauw betalen, omdat ze dan wat reclame krijgen voorgeschoteld. Een handig abonnement als je minder kwijt wil zijn aan de streamingdienst, maar het komt ook met een groot nadeel: Basic gaat verdwijnen.

Netflix met reclame

Netflix is een fijne streamingdienst. Het is een van de eerste streamingdiensten en het heeft voor veel mensen een wereld opengedaan. Een wereld zonder kabel-tv zelfs. Wel zien we de Flix de laatste tijd flink veranderen: prijzen gaan steeds omhoog, er wordt wat gerommeld met de soorten abonnementen, en recent deed reclame zelfs zijn intrede op het platform. Het is soms heel wat uitzoekwerk welk abonnement nou goed bij je past, maar ook bij anderen. Immers kunnen je ouders die in een andere plaats wonen allang niet meer meegenieten van je Netflix: door nieuw beleid is het delen van je account buiten je eigen huishouden voor veel mensen nagenoeg onmogelijk geworden.

In het VK en Canada wordt al aan gebruikers op Basic gevraagd om hun abonnement aan te passen. Momenteel betaal je daar 11,99 dollar voor en het reclame-abonnement kost 5,99 dollar. Een flink verschil, maar toch wil Netflix van Basic af. Iets wat veel Netflix-gebruikers totaal niet kunnen begrijpen. Er wordt zelfs gesproken over een groepsrechtszaak, zo’n classaction, om iets tegen deze beslissing van Netflix te doen.

Piraterij

Het zou bovendien piraterij in de hand werken, stellen sommige gebruikers. Waar streamingdiensten (ook in de muziek) er over het algemeen in het begin juist voor hebben gezorgd dat illegaal downloaden niet meer zo interessant of nodig was, daar lijken ze het nu juist te versterken, stellen sommige gebruikers. “Als je 4 à 5 streamingdiensten nodig hebt om alle content te kijken die je wil, maar je daar 20 dollar per maand voor moet betalen en alsnog reclame moet kijken, dan kun je net zo goed weer kabel-tv nemen,” klinkt het op Reddit.

Dat de klantenservice van veel diensten niet heel goed en makkelijk te bereiken is, helpt bovendien niet, stellen de ontevreden klanten. Zij denken dat piraterij juist vaker zal voorkomen. Er is natuurlijk wel een oplossing: je kunt Netflix in een ander land afnemen. In Nederland is Basic er bijvoorbeeld nog wel. Als je een virtual private network als dat via Cyberghost VPN gebruikt en daarmee zogenaamd vanuit een ander land een abonnement afsluit, dan betaal je wel die lagere prijs. Daarnaast krijg je onbeperkte toegang tot internationale content door je virtuele locatie te veranderen en kun je alle shows en films bekijken die voorheen geo-blocked waren.

Abonnementen

Er zijn veel smaken als het om Netflix gaat en het is aan jou om te bepalen wat het beste bij je situatie past. Natuurlijk blijft Netflix experimenteren met verschillende abonnementstypes. In Nederland hebben we bijvoorbeeld Basic nog wel, maar is er ook geen advertentie-abonnement. Dat kan echter elk moment veranderen, al is dat voor sommige mensen een grote plus: 4 minuten aan reclame per uur kijken is de goedkopere maandprijs waard, stellen zij. Voor iedereen die dat niet vindt, is er nu nog Basic, of anders een oplossing in de vorm van VPN om toch van Netflix te krijgen wat je wil.