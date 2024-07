Netflix stopt waarschijnlijk met zijn Basic-abonnement

Het voordeligste abonnement van Netflix is Basic, maar daar komt mogelijk verandering in. De streamingdienst stopt in meerdere landen met het aanbieden van dit goedkoopste Basic-abonnement. Misschien ook in Nederland.

Netflix Basic

In Nederland zijn er drie smaken als het om Netflix-abonnementen gaat: Basic, Standaard en Premium. Alledrie de abonnementen zijn advertentieloos. Dat is een belangrijk detail, want het lijkt erop dat Netflix Basic verwijdert omdat het ook een abonnement biedt met advertenties. Daarbij kijk je naar reclames, maar betaal je wel een stuk minder: euro’s minder dan Basic. Alleen hebben we dit abonnement niet in Nederland. Ons goedkoopste abonnement is 8,99 euro per maand en een abonnement met reclames hebben we niet.

Netflix zou in Canada al aangeven dat Netflix op 13 juli verandert en dat mensen met het Basic-abonnement iets anders moeten kiezen. Het Basic-abonnement kost daar 11,99 dollar per maand, maar er is wel een 6,99 dollar kostend advertentie-abonnement. Willen mensen geen advertenties kijken, dan gaan ze 15,49 dollar per maand betalen. Ook in het Verenigd Koninkrijk zou Netflix Basic verdwijnen. Ook in de Verenigde Staten werd het Basic-abonnement sinds vorig jaar al niet meer aangeboden als optie voor nieuwe abonnees.

Netflix met reclame

Netflix heeft er verder niets over te melden, behalve dat de abonnementen met advertenties zo goed gaan, dat Netflix daarom van plan is om in meerdere landen afscheid te nemen van Basic. 40 procent van alle nieuwe Netflix-gebruikers in landen waar een advertentie-abonnement een optie is, kiest ook voor dat abonnement. Hierbij krijg je 4 minuten per uur reclames voor je kiezen, dus het valt mee hoe vaak je stream wordt onderbroken door commerciële uitingen.

Misschien vind je het vreemd dat we stellen dat het misschien in Nederland ook stopt met Basic, want wij hebben hier geen advertentie-abonnement. Echter blijkt maar hoe populair dat reclame-abonnement is, waardoor de verwachting is dat Netflix dit in meerdere markten wil gaan lanceren en gedag zegt tegen Basic. Daar heeft het zich echter nog niet over uitgesproken, zeker niet specifiek over Nederland. Maar in het veranderende streaminglandschap waarin commerciële boodschappen weer wat meer welkom zijn, zodat er geld wordt bespaard.

Zo kan er bijvoorbeeld een abonnement op twee streamingdiensten kan worden afgesloten in plaats van één duurdere, zou het ons niets verbazen als het deze abonnementsvorm snel in meerdere landen zijn intrede doet. Dus ja, een afscheid van Basic zit er misschien wel aan te komen, maar waarschijnlijk niet voordat er een nieuw, goedkoper abonnement is geïntroduceerd.