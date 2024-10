Kijkers spenderen gemiddeld 2 uur per dag op Netflix

We schrikken wel vaak van hoe veel tijd mensen op social mediaplatformen als Netflix of TikTok spenderen, maar heb je er wel eens over nagedacht hoeveel uur per dag je naar streamingdiensten kijkt? In Nederland schijnen we nog altijd 2 uur en 12 minuten televisie te kijken. En dat is bijna net zoveel tijd als we dagelijks spenderen op Netflix.

Televisie kijken

Vroeger keken we veel meer uren televisie naar de NOS, naar Nederland 1, RTL 4, SBS6, enzovoort, maar dat is de afgelopen jaren afgenomen. Steeds meer mensen hebben überhaupt geen televisie-abonnement meer. Wil je NPO kijken, dan kun je dat gewoon streamen met de NPO-app, wil je RTL-programma’s kijken, dan kun je terecht op Videoland. Andere zenders zijn bijvoorbeeld te zien via NLKijkt. Weinig reden dus om nog een klassiek televisie-abonnement te hebben, al zie je bijvoorbeeld bij sportfans wel dat die het vaak nog hebben, naast een abonnement op bijvoorbeeld ViaPlay.