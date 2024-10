Nieuwe trailer van Arcane hypet de fans voor het nieuwe seizoen

De nieuwe trailer van Arcane zit zo goed in elkaar, dat je ook als je niks met de serie hebt toch een klein beetje moet worden gehyped. Het is bijna gemeen te noemen, wetende dat deze League of Legends-serie na zijn tweede seizoen eindigt. En het is sowieso gemeen, want Netflix laat je erop wachten: op 9 november verschijnt de eerste akte, op 16 november de tweede en vervolgens op 23 november de derde. Je kunt dus niet lekker doorbingen.

Arcane seizoen 2

Aan de andere kant is dat ook weer niet helemaal de bedoeling: het heeft ook wel wat om even de tijd te nemen om over alle gebeurtenissen na te denken. Want zoals je in de onderstaande trailer kunt zien is er een ding overduidelijk: er staat veel te gebeuren in dit tweede en laatste seizoen. Het is overigens niet zo dat Arcane keihard gecancelled is, volgens showrunner Christan Linke was dit gewoon het natuurlijke einde van de reeks.

Bovendien is het natuurlijk een op League of Legends gebaseerde serie, dus de kans dat er spin-offs komen is groot. Het universum van LoL is gigantisch en daar is veel inspiratie uit te putten voor meer. Maar goed, tot die tijd gaan we in november waarschijnlijk enorm genieten van dat natuurlijke einde van Arcane, als de serie na lang wachten verdergaat op Netflix.