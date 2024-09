Netflix dropt de trailer van het tweede seizoen van Arcane

Arcane seizoen 2 verschijnt in november op Netflix en we kunnen niet wachten. Het eerste seizoen van de op League of Legends gebaseerde animatieserie was fantastisch en het tweede moet dat ook zijn. Het tweede en helaas ook het laatste, dus we moeten er extra van genieten.

Arcane seizoen 2

Hoewel, bedenker Christian Linke heeft wel meer plannen. Hij zegt dat Arcane slechts het begin is van een groter verhaal en van de samenwerking met de animatiestudio Fortiche. “Vanaf de start hadden we een heel specifiek einde in gedachten en dat betekent inderdaad dat het verhaal van Arcane eindigt na het tweede seizoen. Maar Arcane is slechts het eerste van vele verhalen die we willen vertellen in Runeterra.

Arcane 2 draait waarschijnlijk om de oorlog tussen Piltover en Zaun, dus reken op veel strijd: iets wat we vaker zien in tweede seizoenen, nadat we in het eerste seizoen vooral worldbuilding ervaren. We gaan het zien vanaf november. En houd de komende weken DutchCowboys in de gaten voor meer Netflix Geek Week.