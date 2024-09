16 september nieuwe Netflix Geek Week: dit kun je verwachten

Stranger Things

Stranger Things is een van de grootste hits van de streamingdienst allertijden. De serie bestaat uit 5 seizoenen en op dat vijfde seizoen zitten we nu al even te wachten. Het is een 80’s-achtige serie waarin nerdy kinderen last krijgen van een soort demonenwereld die The Upside Down heet en waarbij het jonge meisje Eleven de sleutel tot de redding is. Het vijfde seizoen wordt het laatste seizoen en komt waarschijnlijk in 2025 uit.

Cobra Kai

De vechtserie die ooit van YouTube was zit nu alweer enige tijd bij Netflix. Seizoen 6 bestaat uit 15 afleveringen die uitkomen in drie delen: 18 juli het eerste, 15 november het tweede en ergens in 2025 het derde. Daarna valt ook het doek voor Cobra Kai, deze op Karate Kid-gebaseerde serie.

Netflix & Chills

In Netflix & Chills met Dr. Elvira worden we meegenomen in alles bloed, duisternis, gegriezel en meer. Ze is terug om ons nog meer te vertellen.

The Platform 2

Dit is het vervolg op de hitfilm The Platform, waarin een verticale gevangenis met een nogal lage overlevingskans voor de gevangenen centraal staat. 4 oktober verschijnt de opvolger op Netflix.

Uglies

Uglies is de nieuwe fantasy-film die Netflix op 13 september uitbrengt, met in de hoofdrol de bekende Joey King.

Tomorrow and I

Tomorrow and I is een serie die futuristische technologie en de Thaise cultuur verenigt. Morele dilemma’s, menselijke conflicten: het is een soort Black Mirror, maar dan anders.

Hellbound

Het tweede seizoen van de serie Hellbound komt eraan, waarin we meer leren over de duistere wereld met religieuze, vreemde gebruiken die creators Yeon Sang-ho en Choi Gyu-seok ons voorschotelen (yes, dat is de maker van Train to Busan).

El Eternauta

El Elternauta is een sci-fi comic uit Argentinië die verscheen in 1959. Het draait om mensen die een alien invasie in Buenos Aires hebben overleefd. Netflix maakt er een live action-serie van en we zitten op het puntje van onze stoel om die te gaan bekijken. Dit jaar nog, als het goed is.

The Remarkable Life of Ibelin

Deze docu draait om jongen die veel gamet nadat hij wordt gediagnosticeerd met een spierziekte. Hij komt helaas op 25-jarige leeftijd te overlijden. Wanneer zijn ouders hierover een bericht plaatsen op een blog waarvan ze denken dat niemand het leest, worden ze overweldigd door de vrienden die deze fanatieke World of Warcraft-speler blijkt te hebben.