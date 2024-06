Zo ziet de nieuwe Tomb Raider-serie van Netflix eruit

Netflix komt binnenkort met een nieuwe animatieserie van de populaire gamereeks Tomb Raider. Het gaat om Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, dat zich afspeelt na de gebeurtenissen in de recente games over de heldin. De stem van Croft wordt niet door Jolie of Vikander ingesproken, die wel eens het gezicht zijn geweest van mevrouw Croft. De stem die je straks hoort is die van Hayley Atwell, bekend als Agent Carter in het Marvel-universum.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Het bijzondere is dat dit een animeserie is, dus de animatie is wat Japanser. Niet dat het verder heel Japans is: Lara moet in dit verhaal namelijk achter een Chinees artefact aan. Het werd van haar gestolen en ze moet nu op meerdere plekken ter wereld gaan zoeken en komt daarbij natuurlijk in allerlei graftombes terecht. De verwachtingen zijn hooggespannen: Tasha Huo zit achter de serie, en is ook verantwoordelijk voor The Witcher: Blood Origin.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft verschijnt op 10 oktober 2024 op Netflix.