10 Netflix-films en series die in de tweede helft van 2024 verschijnen

Nobody Wants This (26 september)

Van Nobody Wants This is nog geen trailer uit, maar deze comedy komt van Erin Foster en dat is een goed teken. In de film zien we hoe Adam Brody en Kristen Bell verliefd worden. Althans, dat denken we. Deze serie vertelt het verhaal van Erin Foster, die de oprichter is van Bumble. Het project is nog redelijk geheim, maar over een maand weten we er alles over.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (10 oktober)

Lara Croft krijgt de anime-behandeling en die Tomb Raider-serie verschijnt op 10 oktober. Hierin beleven we weer allerlei avonturen met de heldin uit de gamefranchise. De eerste trailer zag er goed uit, dus we zijn benieuwd welke traumatische achtergrondverhalen Lara ditmaal weer krijgt: en vooral, hoe ze gaat vechten.