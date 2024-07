 10 indrukwekkende True Crime-series op Netflix om te kijken

We kennen natuurlijk allemaal Tiger King, Making a Murderer en Dahmer wel, maar welke True Crime-series zijn er recenter verschenen op Netflix? En welke daarvan zijn echt de moeite waard? We noemen er 10.

1. Girl in the Picture

Girl in the Picture is niet de allernieuwste Netflix-docu, maar we hebben hem nog niet vaak genoeg genoemd: Girl in the Picture is een bizar verhaal over een vrouw die dood lijkt te zijn na een aanrijding, waarbij de dader zou zijn doorgereden. Haar kind en oudere man blijven achter. Die man blijkt echter haar man niet helemaal te zijn en die vrouw ook niet: een bizar verhaal waarvan de oren klapperen.

2. Lover Stalker Killer

Lover Stalker Killer is het schoolvoorbeeld van gekke twists. Dat is vaak ook wel een van de belangrijkste eigenschappen aan een True Crime: er moeten wat gekke twists inzitten om je compleet te verwonderen. In Lover Stalker Killer weet je soms niet wat je voor gekkigheid hoort en ziet, nadat een man gewoon op een dating app een keer met een vrouw afsprak.

3. American Nightmare

Heb je Gone Girl gezien? Die spannende film van Ben Affleck is het kijken waard, maar American Nightmare is een soortgelijk bizar verhaal. Een vrouw wordt gekidnapped in haar huis, maar al gauw blijkt dat er toch wat losse eindjes zijn die men maar niet bij elkaar weet te knopen.

4. Can I Tell You a Secret?

Deze docu is niet zozeer een moord en doodslag-verhaal, maar het heet niet True Murder natuurlijk, het heet True Crime: dit verhaal draait om stalking, iets dat helaas regelmatig met moord gepaard gaat, maar ook op andere manieren iemands leven kan ontwrichten.

5. Murdaugh Murders: A Southern Scandal

Dit verhaal heeft meerdere seizoenen en rekenen we daarom gewoon tot een heel recente Netflix-docu. Het is onvoorstelbaar wat de familie Murdaugh uit South Carolina allemaal doet om hun eigen hachje te redden. Het is bijna niet te filmen, maar gelukkig is het Netflix toch gelukt.

6. Bad Surgeon: Love Under The Knife

Hij kon een revolutionaire luchtpijp-transplantatie doen: Dr. Paola Macchiarini, maar als journalist Benita Alexander de kans krijgt om hier dieper in te duiken, komt er een akelig web van leugens en medische fraude naar boven borrelen.

7. The Hatchet Wielding Hitchhiker

Kai is een dakloze die een vrouw redt door een man de hersens in te slaan. Hij kon rekenen op een soort celebritybestaan en deze docu is een interessante optekening hiervan. Want ja, is hij wel helemaal terecht een beroemdheid? Opletten he, dit is True Crime.

8. Take Care of Maya

Maya is een klein meisje dat door haar ouders naar het ziekenhuis wordt gebracht omdat ze buikpijn heeft. Haar symptomen zijn wel wat vreemd, merkt het medisch personeel op. Voor ze het weten, blijken ze een heel akelig, hartenbrekend verhaal op het spoor te zijn over een slachtoffer van ernstige, heel ernstige mishandeling.

9. Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

Doe je deur goed dicht, want je kunt zomaar te maken krijgen met een Night Stalker. Deze True Crime-reeks laat iedereen vertellen wat voor een vreemde situaties zich hebben voorgedaan door een man die Night Stalker wordt genoemd. Een man die het niet alleen bij stalken houdt…

10. What Jennifer Did

Het is niet onze favoriete True Crime, maar het is wel een verhaal waarbij je waarschijnlijk je schouders ophaalt en zegt: “Dit gebeurt alleen maar in Amerika”. Hoe men echter te werk is gegaan, en hoe goed het politiewerk is geweest, dat is erg goed aan What Jennifer Did. True Crime krijgt in deze docu een heel ander gezicht.