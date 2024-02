Netflix-kijktip: Lover, Stalker, Killer is onvervalste true crime

Een nieuwe true crime-documentaire op Netflix is de laatste tijd even kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Ze zijn niet altijd even sterk, maar Lover, Stalker, Killer heeft wel een aantal goede twists waarvan je je niet kunt voorstellen dat mensen ertoe in staat zijn. En het begint nog wel zo onschuldig met een vriendelijk ogende man die zegt: “Ja, ik ben de spil in dit verhaal, door mij is het allemaal gekomen.” Klopt dat ook?

absolutely obsessed with this guy in the netflix doc lover, stalker, killer pic.twitter.com/mFtxEhmbd9

Het draait om David Kroupa, een gewone automonteur uit een plaatsje in de Verenigde Staten die zijn huwelijk op de klippen zag lopen en toen dacht: laat ik eens online gaan daten. Natuurlijk weet je nu eigenlijk al genoeg, want als we iets hebben geleerd van alle crimi’s van Netflix rondom daten, dan is het wel dat het internet vol staat met rare snuiters. Maar zo raar als zijn verhaal is het -gelukkig- zelden. Hij had een date met een leuke vrouw, gewoon om plezier te maken, en daarna datete hij nog een vrouw voor de fun. Alleen die vrouw leek toch net iets minder ‘losjes’ te willen daten dan David van plan was.

We zullen niks spoilen, maar Lover, Stalker, Killer is zelfs als je al wat twists kunt voorspellen alsnog een heerlijke true crime-docu om naar te kijken. Anderhalf uur lang word je meegenomen in hoe iemands leven jarenlang (jaren!) werd geterroriseerd. De uiteindelijke uitkomst is ergens wat onbevredigend, omdat je wil weten wat de dader toch dacht en hoe het de dader verder vergaat, maar aan de andere kant is dat ook wel weer de charme van dit verhaal: het gaat om de slachtoffers.

Stalking in optima forma

Het begon met een leuke date, maar toen er eenmaal afwijzend werd gereageerd op een appje waarin werd gevraagd of ze al gingen samenwonen ging het ineens volledig mis. We zullen niks verklappen, maar wat volgt is een verhaal vol stalking in optima forma. Mensen stiekem bespieden, kleding stukmaken, dreigementen: het gaat van kwaad tot erger en vol verbazing zit je te kijken. Ook omdat er wel wat gekke dingen zijn: auto’s die in eerste instantie niet volledig worden uitgekamd, iemand die gestalkt is maar zijn eigen naam online blijft gebruiken: er zitten hier en daar wat vreemde zaken in van de kant van de ‘goeieriken’, maar dan nog is het een extreem verhaal dat op een goede manier wordt opgetekend door Sam Hobkinson, bekend van Who Killed Mrs De Ropp?.

Als je vanavond geen zin hebt om te sporten of even niet de deur uit wil met de regen, dan is Lover, Stalker, Killer een interessante optekening om te bekijken. Je vindt het op Netflix en je bent er 1,5 uur mee zoet.