Netflix-kijktip - American Nightmare: van onecht tot onrecht

Sommige mensen vinden het zoveel onrecht, dat het eigenlijk ongemakkelijk is om naar iets op Netflix te kijken over de zaak: immers zit er dan een mate van ‘entertainment’ bij. Echter hebben de makers geprobeerd om het integer aan te pakken en er niet een te grote show van te maken, waardoor het niet als een soort profijt nemen van andermans ellende voelt. American Nightmare weet enorm interessant te vertellen hoe het werkt wanneer een vrouw verkrachting wil aangeven en dat is soms enorm pijnlijk.

American Nightmare is weer een heel interessante true crime-productie op Netflix, waarbij je constant met allerlei twists te maken krijgt die je soms niet ziet aankomen en soms juist door slim filmmaken toch al wat doorschemert. Het verhaal over dit koppeltje wordt wel vooral door Ms. Huskins verteld, maar het is wel een goed in elkaar gedraaide vertelling waarbij veel interviewbeelden aanwezig zijn om het verhaal goed te vertellen, ondanks alle twists.

Het is middenin de nacht en een koppeltje wordt overvallen, waarna de vrouw wordt ontvoerd en later godzijdank weer wordt gevonden. Maar wat als de politie denkt dat dat wel een heel bijzonder verhaal is: zo bijzonder, dat je niet geloofd wordt? Zie dan ten eerste maar te bewijzen dat het niet zo is, maar leer ook om te gaan met het onrecht dat je wordt aangedaan. De politie ziet en behandelt je als de dader, terwijl je als slachtoffer juist hulp kunt gebruiken.

This was only the first twist. American Nightmare is now streaming. pic.twitter.com/l5Gez8Kyep

Aaron Quinn en Denise Huskins

We willen er niet teveel over verklappen, want deze Netflix-reeks moet je zien. Je leert in drie delen wat er allemaal is voorgevallen: The Boyfriend, Gone Girl en The Others. Het gaat om politieagenten die hun werk op een ietwat bijzondere manier doen, om mensen in wetsuits, om een vreemde verdachte en natuurlijk om Aaron Quinn en Denise Huskins die dit allemaal maar moeten doorstaan en moeten zien te overleven.

Het is trouwens niet makkelijk om je ‘vermaakt’ te voelen bij het kijken naar deze reeks, want je bent waarschijnlijk vooral aan het bedenken hoe heftig het is dat dit allemaal zo heeft kunnen lopen: het wekt vooral woede op. Hoe is het mogelijk dat zoiets zo is gebeurd? Je moet het zien om het te geloven, maar eigenlijk geloof je het dan waarschijnlijk alsnog niet.