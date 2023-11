15 goede documentaires die in 2023 op Netflix verschenen

Netflix wist in 2022 een ware koning te zijn op het gebied van docu’s: The Tinder Swindler, Harry & Meghan… In 2023 heeft het niet echt zulke monsterhits gehad, maar er zijn zeker documentaires verschenen die de moeite waard zijn. Soms zitten ze niet goed in elkaar, maar is de inhoud zo schokkend dat het niet stoort: soms zal de inhoud je misschien niet direct interesseren, maar hebben de documentairemakers er een enorm spannende vertelling van weten te maken. Deze 15 Netflix-docu’s uit 2023 zijn het bekijken waard. 1. MH370: The Plane that Disappeared Er doen veel vreemde verhalen de ronde over wat er met MH370 is gebeurd. Is het vliegtuig in het water gestort, of heeft het toch een eiland weten te bereiken? Hoe zat het met telefoons die nog even aan waren op een moment waarop dat volgens het meest logische verhaal helemaal niet zou lukken? In de documentaire MH370: The Plane that Disappeared worden er veel zaadjes gepland, maar uiteraard volgt er geen definitief antwoord op wat er is gebeurd. Wat we waarderen aan deze docu is dat er veel verschillende mensen en theorieën voorbij komen en dat je vanzelf je ‘favoriet’ uitkiest. Maar ook is het een documentaire waarvan je oren af en toe gaan klapperen: wat is daar toch gebeurd?

2. Murdaugh Murders: A Southern Scandal We hebben het vaker over deze documentaire gehad, omdat het een interessante true crime-vertelling is. Het gaat over een rijke familie die niet zoveel aanzien meer heeft nadat blijkt dat er allerlei bizarre ongelukken en moorden rondom de familie spelen. Een bootongeluk, een dubbele moord en dat is niet eens het enige… Dit is typisch zo’n Netflix-docu vol twists, waarvan je denkt: kan het nog erger? Het antwoord is in het geval van de Murdaughs blijkbaar altijd ‘ja’.

3. The Deepest Breath Documentaires hoeven niet altijd te gaan om drama. Het mag ook gaan over bijzondere, menselijke prestaties. The Deepest Breath is daar een voorbeeld van. De docu gaat over freediving, dat is dus duiken zonder flessen, waarbij je puur duikt op die ene teug adem die je doet voor je onder water gaat. Deze documentaire vertelt het verhaal van freediving toptalent Alessia Zecchina en haar poging om een wereldrecord te bereiken met een zo diep mogelijke freedive. Het is flauw om te zeggen, maar dit is echt een docu waarbij je je adem inhoudt.

4. Gunther’s Millions Netflix is ook bekend om zijn bizarre docu’s: verhalen waarvan je denkt: dat bestaat toch niet?! Tiger King was er een, het verhaal rondom Fyre was er een, maar Gunther’s Millions weet het helemaal bont te maken, over een Duitse herder die multimiljonair wordt nadat zijn baasje komt te overlijden, en de bizarre keuzes die mensen het dier helpen maken qua investering van al dat geld. Ze zijn er natuurlijk als de kippen bij om te ‘helpen’. Maar de vraag is ook: wat is hier nu precies waar van?

5. Beckham Je hoeft niet van voetbal te houden om de docu Beckham te waarderen. Je leert meer over de voetballer David Beckham, maar ook juist om het hele circus dat erbij kwam kijken toen Victoria Adams van de Spice Girls erbij kwam. Het zijn enerzijds mooie beelden van een voetballer die succesvol is en de emotie die erbij komt kijken, maar ook wat verdrietigere beelden van hoe de fans met hem omgaan als hij even niet de keuzes maakt die zij graag zouden zien. Ook komt de affaire met Rebecca Loos nog even aan bod, al wordt daar niet heel diep ingedoken. Beckham is een docu die je echt anders kan doen kijken naar dit power couple.

6. Waco: American Apocalypse Waco: American Apocalypse is zo’n ver van je bed-show, dat het juist tof is om naar te kijken. Waarschijnlijk kennen Amerikanen dit verhaal namelijk al vrij goed, over een sekteleider die een soort oorlog begint wanneer de FBI zijn compound wil onderzoeken. Je ziet de echte beelden van toen die 51-dagen durende ‘oorlog’ woedde. Een oorlog die veel doden eiste: bijna 80 mensen stierven door deze zeer onnodige strijd.

7. Arnold Dit jaar is op Netflix het jaar van de bio-docu. Pamela Anderson kreeg de kans haar eigen verhaal te doen en nog een paar mensen die later in dit artikel aan bod komen. Maar ook Arnold Schwarzenegger nam de kans om zijn verhaal te doen en dat is leuk, want hij is natuurlijk van vele markten thuis: bodybuilder, acteur, politicus, activitist… We zijn groot fan van de man die vooral beroemd werd door The Terminator en in deze documentaire doet hij echt zijn verhaal. Dat betekent overigens wel dat het een wat eenzijdige docu is.

8. Tour de France: Unchained We hebben een aantal Tour de France-fans op de redactie en die viel het al op: Unchained is een soort Drive to Survive, maar dan met wielrenprofs. Deze docu volgt verschillende teams op de voet terwijl ze zich klaarmaken voor de Tour de France van 2022. Je leert hierdoor de verschillende sporters kennen, wat hen drijft en hoe groot dit 120 jaar oude evenement werkelijk is.

9. Madoff: The Monster of Wall Street Interviews, reconstructies en commentaar: de Madoff-docu heeft het allemaal om zo het verhaal van een veel te rijke, veel te machtige bankier op te kunnen tekenen. De man heeft ons - en vooral Amerikanen - tegen wil en dank geleerd wat een Ponzi-scheme is en in deze reeks zien we welke invloed dat op Bernie Madoff zelf heeft gehad. Het is fascinerend om te zien hoe lang deze man met zoveel dingen weg kon komen.

10. Take Care of Maya Als je dacht dat het verhaal van Bernie Madoff een systeem toonde dat gewoon niet werkte, dan heb je Take Care of Maya nog niet gezien. Maya is een 10-jarig meisje met een ziekte die medische experts maar moeilijk kunnen begrijpen, en ondertussen klopt het gezondheidszorg-systeem van de Verenigde Staten op de deur om haar nog meer af te nemen van haar jeugd. Een enorm triest verhaal, waarvan we bij zijn dat het nu -en zo goed- verteld wordt.

11. Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now Liever iets positievers? De docu van Lewis Capaldi is niet alleen maar vrolijk, maar het laat wel een verhaal zien over een artiest die vrij snel wereldberoemd werd en niet zo goed weet hoe hij daar als gewone knul mee om moet gaan. Het is een goede artiest en het is leuk om wat meer te leren over zijn achtergrond en hoezeer zijn leven op zijn kop staat sinds zijn doorbraak.

12. Sly Als er een docu over Schwarzenegger is, dan moet er ook een zijn over Stallone. In Sly doet acteur Sylvester Stallone zijn verhaal. Het begint allemaal met een autorit naar Los Angeles en het schrijven van Rocky. Het is een vertelling van Stallone’s leven, niet alleen zijn carrière, waardoor we zowel mee worden genomen in de hoge ups als de lage downs. Je zal dingen over de acteur leren die je waarschijnlijk niet achter hem had gezocht en alleen dat maakt deze docu het waard.

13. Wham! Helaas kan George Michael niet meer helpen om zijn ervaringen met Wham! te delen, maar Andrew Ridgeley (dat is die andere van Wham!) kan dat en doet dat dus ook. We zien oude interviews en nieuwe interviews waarin we leren hoe Wham! eigenlijk tot stand kwam en hoe George Michael het vervolgens als solo-artiest ging doen. Wat vooral bewonderingswaardig is, dat is hoe Ridgeley ermee omgaat: vol respect en liefde. Indrukwekkend. Ook leuk om te kijken om de fijne deuntjes natuurlijk.

14. Poisened: The Dirty Truth about Your Food Het is geen goede documentaire: we kunnen ons niet helemaal vinden in de keuzes die zijn gemaakt om dit verhaal te vertellen. Maar: het idee dat er zoveel mensen zo ernstig ziek werden van voedsel is belangrijk. Het doet je misschien wel anders kijken naar de salade waar je vanavond je vork in zet. Bovenal leert het meer over hoe belangrijk wet- en regelgeving is als het om ons eten gaat, maar ook is onze eigen keuze hierin essentieel. Je bent immers wat je eet.

15. Money Shot: The Pornhub Story Pornhub is een bijzonder bedrijf dat in zijn geschiedenis al vaak aanpassingen heeft moeten doen aan de regels, omdat het niet alleen leuk porno kijken is, maar soms ook gepaard gaat met pornografie met minderjarigen of mensen die gedwongen zijn om seks te hebben. De documentaire laat zien welke schandalen er zoal voorbij zijn gekomen en hoe het bedrijf ermee om is gegaan. En dat is lang niet altijd ‘pretty’.