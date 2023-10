De beste true crime-series op Netflix in 2023

Wat houden we van true crime he? We weten al sinds Making a Murderer in 2015 dat Netflix toch echt wel de place to be is als het gaat om waargebeurde moordverhalen. Ook in 2023 hebben we diverse toffe true crime-docu’s voorbij zien komen op de rode N. Dit zijn ze. 1. How to become a Cult Leader Je zou niet denken dat deze serie een echte true crime is, maar dat blijkt hij toch wel te zijn. Het ziet er qua beeld een soort van humoristisch uit, maar onder het genot van de fijne vertelstem van Peter Dinklage kun je horen hoe het toch zo ver heeft kunnen komen met de Mansons, Heaven’s Gate en Peoples Temple. Enorm interessant, met heel veel archiefmateriaal. Het blijft zeker voor ons in Nederland wat meer een ver-van-ons-bed-show, maar dat maakt deze serie misschien nog veel interessanter.

2. Murdaugh Murders: A Southern Scandal Het fijnste aan true crime-series is dat er altijd allerlei twists inzitten. Je zit er helemaal in, je bent overtuigd dat het inderdaad écht die persoon wel moet zijn, maar dan ineens! Nou, de serie die ‘van kwaad tot erger’ heeft uitgevonden, dat is Murdaugh Murders: A Southern Scandal. Wat is daar in hemelsnaam toch allemaal gebeurd? Eigenlijk weet je het na het kijken van de serie nog steeds niet helemaal, omdat de vreemde situaties elkaar in rap tempo opvolgen. En vooral de oehs en aahs over hoe dit allemaal zo heeft kunnen gebeuren maakt deze bizarre vertelling een must-see.

3. I Just Killed My Dad Oke, oeps, deze komt eigenlijk uit 2022, maar deze is zo bijzonder, dat we hem toch wilden meenemen. Deze reeks vertelt het verhaal van Anthony Templet, een jongeman die zijn eigen vader heeft vermoord. In deze serie wordt gekeken hoe dat toch zo heeft kunnen komen. Wat deze true crime interessant maakt, is dat je eigenlijk een beetje medelijden hebt met de crimineel in kwestie, en dat is eigenlijk al vanaf het prille begin waarin je hoort dat hij heel geschrokken 911 belt om te vertellen dat hij zijn vader heeft omgebracht.

4. Catching Killers Deze serie is niet voor iedereen, want soms is het wat wollig, maar Catching Killers staat wel al drie seizoenen sterk. Het derde seizoen verscheen dit jaar en laat weer allerlei spannende moordzaken zien en hoe de detectives deze zaken tot op het bot uit hebben gepluisd. Wat ook fijn is, dat is dat het lekker veel afleveringen zijn: 12 stuks, dus er zijn veel verschillende zaken die aan bod komen.

5. Madoff: The Monster of Wall Street Ponzi, we kennen dat op zich hier niet op de manier waarop dat in de Verenigde Staten werkte, maar we hebben daar wel veel van geleerd zo rond 2008, toen alles in duigen viel, waaronder het imperium dat Bernie Madoff voor zichzelf had gebouwd. Echter moeten we daar vooral geen medelijden mee hebben, want Bernie is een van de grootste boeven allertijden. Hij heeft van zoveel mensen het leven geruïneerd: zelfs zijn eigen familie ontsprong die duivelse dans van Madoff niet.

Het jaar is natuurlijk nog niet voorbij. We hebben van Netflix onder andere nog The Devil on Trial tegoed, dat volgende week lanceert. En zo zit er nog wel meer aan te komen. We zitten er klaar voor. Wil je liever een tandje enger? Dit zijn de beste horrorfilms en -series op Netflix dit jaar.