De Apple Store-gijzeling in Amsterdam wordt een film op Netflix

Apple-gijzeling

Twee jaar geleden werd onze hoofdstad opgeschrikt door een heftige gijzeling. Het gebied rondom de imposante Apple Store in Amsterdam werd volledig afgezet en er stond alleen een Albert Heijn-bezorgautootje, dat de dader had gebruikt om naar de locatie toe te gaan. De beelden over hoe de politie uiteindelijk bewust op de dader inreed zijn bij veel mensen nog wel bekend, mede omdat juicekanalen er geen seconde over twijfelden om die de wereld in te slingeren. Iets waar de politie destijds niet gelukkig mee was.

Het is een verschrikkelijke situatie geweest, maar tegelijkertijd is het wel voor te stellen waarom Netflix hier een film van wil maken. Gelukkig zijn er geen onschuldige slachtoffers gevallen, want dat is wel mirakuleus gezien de man binnenkwam met explosieven en wapens. Mensen verstopten zich in de winkel en moesten urenlang wachten wat hun lot zou zijn. Gelukkig konden ze worden gered en werd de dader -die 200 miljoen euro in crypto eiste- dus aangereden, waarna hij even later overleed.