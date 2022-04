​Netflix komt met nieuwe beoordelingsoptie: twee duimpjes omhoog

Series en films beoordelen

Netflix begon ooit met een sterrensysteem, waarin je vijf sterren kon uitdelen aan een film of serie die je helemaal geweldig vindt en 1 ster aan iets wat je eigenlijk niet had willen zien. Vijf jaar geleden maakte dat plaats voor een iets simpeler systeem: één duimpje omhoog en één duimpje omlaag. Echter kon je daarmee niet helemaal duidelijk genoeg zijn. Iets hoeft immers niet per se helemaal niet te bevallen, dus geef je een film soms een duimpje omhoog terwijl je het lang niet zo goed vond als een andere film.

Hierdoor raadt Netflix je ook weer dezelfde films aan uit dat genre en hoewel dat zeker je intentie kan zijn, wil je misschien niet per se een film zoals die je hebt gezien. Gelukkig is er nu een oplossing, want er is een derde optie bijgekomen waarmee je twee duimpjes omhoog kunt geven. Hiermee kun je net even wat meer sturing geven, want je kunt je absolute favoriete films en series twee duimpjes geven om de Netflix-robot te vertellen dat je iets écht heel erg waardeert.