Soms is het aanbod op de streamingdiensten te overweldigend. Alleen al op Netflix staan zo onzettend veel films en series dat het lastig is om te kiezen. Ga je kijken naar de nieuwste hitserie waarover iedereen het nu heeft? Of wil je er zeker van zijn dat het een kwalitatief goede serie is? De 10 best beoordeelde Netflix Original Series volgens IMdB IMdB is een online databank waarin je bijna alle films en series die ooit zijn uitgebracht kunt vinden. De beoordelingen worden gezien als behoorlijk betrouwbaar. Daarom hebben we de 10 best beoordeelde Netflix Original Series voor je verzameld. Kwaliteit gegarandeerd, of het jou kijkplezier geeft beoordeel je natuurlijk zelf. 1. When They See Us - 8.9 De miniserie When They See Us krijgt een 8.9 op IMdb. Het is niet alleen een ijzersterk geproduceerde en geacteerde serie, maar ook een aangrijpend verhaal. En waargebeurd stuk schokkende Amerikaanse geschiedenis. Het verhaal gaat over de 'Central Park Five', vijf Afro-Amerikaanse tienerjongens die in 1989 werden beschuldigd van de verkrachting van een hardloopster in New York. Ze werden veroordeeld en hebben jarenlang onterecht in de gevangenis gezeten. Het verhaal is indringend en rauw.

2. Black Mirror - 8.8 Is het fictie of toch echt? In Black Mirror krijg je te zien wat er gebeurt als technologie ons leven overneemt. Elk seizoen, inmiddels zijn er 5, bestaat uit losse afleveringen. Wat is het gevaar van technologie? Op welke manier houdt social media controle over ons? En hoe ziet onze toekomst eruit als het helemaal misgaat met de bescherming van onze privacy? Opbeurend is Black Mirror niet en ook niet altijd even realistisch. Worst case scenario's zie je er wel.

3. Dark - 8.8 Een Duitse science fiction serie op de derde plek. Je zou het misschien niet verwachten, maar Dark is een steengoede en spannende serie. Het verhaal speelt zich af in het Duitse dorpje Winden, waar kinderen op onverklaarbare wijze verdwijnen. Er blijkt een ondergronds gangenstelsel onder het plaatsje te liggen en daar liggen allerlei geheimen verborgen. Een aanrader, deze serie is superspannend. Soms doet het een klein beetje denken aan Stranger Things.

4. Sacred Games - 8.6 Een serie waarvan je misschien nog niet eerder hebt gehoord is Sacred Games. De Indiase thrillerserie draait om verraad en heeft geen typische Bollywood-sfeer. Een duistere serie dus en gebaseerd op het gelijknamige boek van Vikram Chandra. De serie speelt zich af in het drukke en kleurrijke Mumbai.

5. Headspace: Guide to Meditation - 8.5 Geen serie om met popcorn op de bank te bingen. Blijkbaar is er een enorme markt voor meditatie en kunnen we ook daarvoor terecht op Netflix. Op een speelse wijze met fijne animaties leer je meer over meditatie. In elke aflevering krijg je uitleg over en leer je een nieuwe techniek.

6. La Casa de Papel - 8.2 Heeft deze serie nog enige introductie nodig? Waarschijnlijk niet, want het razend populaire Spaanse verhaal over een groep bankovervallers blijft veel kijkers trekken. De hype van La Casa de Papel is misschien niet meer zo groot als tijdens de eerste seizoenen, het is nog steeds een van de best bekeken series op Netflix. En best beoordeelde bovendien.

7. The Witcher - 8.2 Ook deze serie beleefde een enorme hype en werd ontzettend goed bekeken op Netflix. The Witcher is een duistere fantasy-serie waarin mensen, dieren en andere figuren tegen elkaar strijden. The Witcher is een soort bountyhunter, maar dan voor het jagen op gemuteerde monsters. Klinkt vreemd, is het ook. Toch is het een prachtige serie die boeiend is om naar te kijken. Op 17 december 2021 verschijnt seizoen 2.

8. American Vandal - 8.2 Hoe we deze serie het beste kunnen omschrijven? Online wordt American Vandal vooral 'True Crime satire' genoemd en iets anders kunnen wij eigenlijk ook niet bedenken. Het eerste seizoen draait helemaal om de vraag: wie tekent op school overal penissen? En welke boodschap zit daarachter?

9. Night On Earth - 8.2 Een natuurdocumentaire die laat zien welke dieren er leven in de nacht. De beelden zijn prachtig en de dieren indrukwekkend. Dit keer zonder de stem van David Attenborough, de serie is ingesproken door Alessandra Mastronardi. Maakt het niet minder fijn om naar te kijken. Een prachtig gefilmde natuurserie.

10. Unorthodox - 8.0 Deze serie grijpt je bij de keel en de kans is groot dat je pas stopt met kijken nadat je alle afleveringen hebt gezien. Unorthodox draait om het leven van een jonge Joodse vrouw die moet trouwen met een man die ze niet zelf heeft uitgekozen. Ze kiest ervoor om weg te gaan uit de Joodse gemeenschap in New York waar ze is opgegroeid en zichzelf verder te ontplooien in de muziek en Berlijn. Een prachtige serie die indruk maakt.