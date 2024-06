Netflix past zijn homescherm aan: dit wordt er anders

Netflix wil zijn homescherm wat versimpelen en heeft er daarom voor gekozen om trailers en omschrijvingen een stuk meer aandacht te geven. En in dit geval is aandacht vooral: grootte. Het is nu nog een test, maar we zien dit wel gebeuren voor de streamingdienst. Dit is wat je ervan kunt verwachten.

Redesign voor Netflix

Netflix gooit (nog) niet zijn smartphone-app op de schop, maar wel die van de televisie. Het laat hiermee de tegels iets meer los en neemt meer ruimte om series en films in je schoot te werpen. Het zijn geen rechthoekige tegels meer, maar vierkanten die vergroten wanneer je erop gaat staan. Zo heb je alle informatie die je nodig hebt, nadat Netflix je eerst heeft getriggerd met een afbeelding.

Het opvallende is dat Netflix hiermee de informatie eigenlijk kleiner maakt, maar ook we prominenter. Er paste in de tegels wat meer dan in de vierkanten, maar toch lijkt het wel goed te werken. Vaak weet je bij het zien van een afbeelding wel wat iets is en of het je trekt of niet, dus dit is een logische stap voor de streamingdienst. Als je bovendien maar lang genoeg op iets blijft staan, dan komt er meteen een previewvideo waarin je beweging ziet: het is immers een film of serie die je gaat kijken, geen foto.

Onder de voorvertoning staat dan de titel, de samenvatting, het releasejaar en het genre, plus het aantal afleveringen dat je mag verwachten. Netflix zegt tegen TheVerge dat het met dit nieuwe design hoopt dat je een wat rustigere kijkervaring hebt, ook als je naarstig op zoek bent naar iets geschikts om te kijken. Het zegt: “We zien leden vaak gymnastiek doen met hun ogen als ze de thuiservaring scannen. We wilden echt dat leden gemakkelijker konden uitzoeken of een titel geschikt is voor hen.”

Meer zoals de app

Wel lever je met dit nieuwe design ook wat in: Categorieën, nieuw & populair en Mijn lijst lijken wel wat meer naar de achtergrond te gaan. Wel verschijnt de Mijn Netflix-sectie erbij, die je kunt kennen van de Netflix-app. Sowieso is het te hopen dat de app en de tv-app wat meer op elkaar gaan lijken, want ze zijn nu eigenlijk wel enorm verschillend. Aan de andere kant heeft de telefoonapp natuurlijk de games waarvan Netflix net een heleboel nieuwe exemplaren heeft aangekondigd. Nogmaals, het nieuwe design is nog maar een test, maar we verwachten dat het niet lang zal duren voordat iedereen deze nieuwe homepagina te zien krijgt.