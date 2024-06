Netflix kondigt animatieserie Minecraft aan met miniteaser

Misschien is de film van Minecraft wel eerder dan de serie. De film is niet van Netflix, maar van Warner Bros., en hierin zou Jack Black de hoofdrol hebben. Helemaal in zijn straatje, want hij heeft onder andere in Jumanji al bewezen dat hij het goed doet als gamepersonage. En laten we ook zijn optreden als Bowser in de Mario-film niet vergeten. De Minecraft-film zou in 2025 in de bioscoop verschijnen, dus het zou ons niets verbazen als dat nog een race wordt met de serie op Netflix.

15 jaar

De reden dat Minecraft nu veel in het nieuws is, heeft alles te maken met het 15-jarig bestaan van deze LEGO-achtige game waarin je vanalles kunt mijnen en bouwen. Er is in het spel momenteel zelfs een soort museum te vinden van die 15 jaar Minecraft. Het heeft daarnaast al vele kledinglijnen geïnspireerd en meer. Het is een spel voor kleine kinderen (hoewel de zombies voor de allerkleinsten wel iets te veel kunnen zijn), maar ook volwassenen vermaken zich er goed mee. Je kiest zelf ook hoeveel vrijheid je pakt in het spel, want je kunt ook hints krijgen als je wil.

Minecraft wordt nog steeds ondersteund en we schreven dan ook al eerder dat je het ook nu echt nog prima kunt beginnen. Het spel is dit jubileumjaar ook vrij goedkoop te krijgen: voor de Java & Bedrock-editie betaal je nu maar 19,99 euro. Wil je het op je smartphone spelen, dan kost het zelfs maar 2,19 euro. Heb je liever iets minder sandbox en iets meer verhaal, dan kun je ook de Telltale-versie van Minecraft spelen, Minecraft: Story Mode, dat eigenlijk niets met bouwen te maken heeft, maar alles met een verhaal dat zich in de Minecraft-wereld afspeelt. En anders toch maar afwachten op die nog ietwat mysterieuze serie.