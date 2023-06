(On)verwacht veel nieuwe Netflix abonnementen

Het is al een paar maanden in het nieuws: de nieuwe policy van Netflix dat je een account op de streamingdienst niet zomaar meer met anderen mag delen. Veel abonnees klaagden, deels terecht, over die beslissing. Te meer omdat Netflix tot een jaar geleden het delen van accounts – waarbij je meerdere gelijktijdige streams kon openen – min of meer aanprees. Echter, nadat de streamingdienst in de coronaperiode honderdduizenden nieuwe abonnees mocht verwelkomen, liep dat aantal in de periode daarna gestaag terug. Dat wil zeggen, het aantal nieuwe abonnees daalde en veel ‘corona-abonnees’ zegden hun abonnement weer op.

Abonnees zeggen niet massaal op

Verwacht werd dat de nieuwe policy van Netflix, waarbij klanten extra moeten betalen als ze hun abonnement willen delen met vrienden of familie die niet op hetzelfde adres wonen, voor opzeggingen zou zorgen. In de praktijk blijkt echter het tegenovergestelde te gebeuren. Dat is althans wat de analisten van Antenna berekend hebben. Antenna verzamelt data over online aankopen, bankgegevens (met toestemming van gebruikers) en abonnementen.

Zo volgen zij al meer dan vier jaar de groei van Netflix abonnementen. In de dagen nadat de nieuwe policy voor het delen van abonnementen van kracht werd in de VS, bleek het aantal nieuwe abonnementen – dat kunnen dus ook abonnementswijzigingen zijn – dat per dag afgesloten werd bijna te verviervoudigen. Blijkbaar kozen veel Amerikaasne Netflix abonnees er toch voor om dan maar 8 dollar per maand extra te betalen zodat ze hun abonnement kunnen blijven delen.