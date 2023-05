Nog geen mail gehad van Netflix over accounts delen? Juich niet

Netflix heeft deze week aangekondigd hoeveel extra schade je per maand aan de streamingdienst hebt wanneer je je account deelt. Het gaat om 3,99 euro extra per maand per account dat je deelt. Netflix zou hier deze week een mail over sturen naar abonnees. Heb je de mail nog niet ontvangen, dan zegt dat niets. Die mail komt waarschijnlijk nog wel.

Netflix delen

De streamingdienst kan namelijk heel goed zien welk account er zoal met anderen wordt gedeeld. Niet voor niets krijg je als abonnee wel eens een mailtje dat er iemand is ingelogd vanuit regio x in land x. Netflix weet waar iemand vandaan inlogt en weet dus ook wie hoogstwaarschijnlijk accounts deel. Het gaat allemaal op basis van IP-adressen: dat is het adres dat je hebt wanneer je op het internet surft. Jouw IP-adres als accounthouder is de ‘basis’ en als mensen buiten die locatie op Netflix willen, dan moeten ze hiervoor betalen. Dat kan overigens alleen bij de duurdere abonnementen, want met een basis-abonnement is het delen van een account niet mogelijk.

Bij het Standaard-abonnement mag je je account delen met één extra adres: heb je Netflix Premium dan mag dat met twee extra adressen. Let op: dat betekent alsnog dat je per adres 3,99 euro per maand extra aan je account kwijt bent. Ook moeten de mensen van dat andere adres wel in hetzelfde land wonen als de abonnee. Heb je een account via een provider, zoals wij dat ook hebben via bijvoorbeeld T-Mobile, dan heb je pech: dan is het delen van je account met anderen zelfs helemaal niet mogelijk.