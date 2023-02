Dit is hoe Netflix gaat checken of jij je account deelt

Toen we het Netflix afgelopen vrijdagmiddag vroegen, was er nog niets te melden, maar inmiddels heeft het bekendgemaakt hoe de streamingdienst gaat checken of jij je account deelt. Het wil begin april een extra fee rekenen voor accounts die buiten het huishouden worden gedeeld. Maar, hoe zit dat als je buiten je huis je account gebruikt, bijvoorbeeld in het buitenland? Dit is hoe Netflix het gaat controleren .

Account delen op Netflix

Netflix wordt iets minder aantrekkelijk om te delen. Hoewel het bedrijf het vroeger toejuichte dat accounts werden gedeeld, is het inmiddels een nieuwe strategie van het bedrijf om er juist meer geld mee te verdienen. Maar, hoe controleer je nou of iemand die buiten een huis Netflix gebruikt eigenlijk in een ander huishouden woont, of dat je zelf als eigenaar van het account niet in de problemen komt wanneer je bijvoorbeeld op vakantie bent binnen Europa? Dit is hoe Netflix te werk gaat.

Netflix schrijft in de FAQ’s op zijn website dat mensen die in een ander huis wonen hun eigen account moeten gebruiken. Doe je dat niet, dan kun je mogelijk geblokkeerd worden van Netflix. Op zich een logisch gevolg van het nieuwe beleid, maar hoe checkt de Flix dat? Netflix gebruikt verschillende informatie gecombineerd om dat vast te stellen. Een IP-adres, het nummer van het apparaat en de activiteit op het account. Dit zijn drie dingen die moeten bepalen of jij thuis bent, of ergens anders. Netflix gaat daarbij uit van één primaire locatie, namelijk je huis.