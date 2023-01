​Netflix: mensen gaan opzeggen als account delen geld kost

Streamingdienst Netflix houdt er rekening mee dat er mensen volop gaan opzeggen wanneer het geld rekent voor het delen van accounts buiten je huishouden. Het zit er al een tijdje aan te komen dat het delen van je Netflix-account buiten je huishouden extra geld zal kosten. Veel Netflix-abonnees klagen er nu al over: ‘ik ga opzeggen als dat gebeurt!’ Nou, in de komende maanden staat het te gebeuren en Netflix houdt er rekening mee dat mensen gaan opzeggen. Toch is het ervan overtuigd dat het uiteindelijk zorgt voor meer inkomsten.

Accounts delen op Netflix

De streamingdienst schrijft in informatie voor belanghebbenden: "Hoewel onze gebruiksvoorwaarden het gebruik van Netflix beperken tot een huishouden, erkennen we dat dit een verandering is voor leden die hun account breder delen." Goed dat ze dat zeggen, want Netflix heeft zelf in het verleden nooit moeilijk gedaan over accounts delen, soms raadde hun klantenservice het zelfs aan. Echter gaat het toch door met het plan om geld te vragen voor accounts die worden gedeeld met mensen waarmee niet wordt samengewoond.

De verwachting van Netflix is om ergens in april het delen van wachtwoorden niet langer toe te staan als dit met mensen is buiten je huishouden. Het verwacht daarbij wel een ‘cancel reaction’, oftewel een opzegreactie van leden die hier niet blij mee zijn. Echter denkt het dat de langetermijnvoordelen mensen wel weer zullen overtuigen om Netflix te nemen en het verwacht uiteindelijk dan ook hogere inkomsten door dit nieuwe beleid.