​Netflix mag toch wel geld vragen voor gebruik buiten huishouden

De Consumentenbond wilde er een stokje voor steken, maar dat kwam door een miscommunicatie. Netflix mag toch geld gaan vragen voor het gebruik van Netflix buiten het huishouden. Er wordt dus geen toeslag gevraagd voor het gebruik van de streamingdienst wanneer je in het buitenland bent. Dat was ook waar de Consumentenbond bezorgd om was: wat Netflix wil met je account als je in het buitenland bent, niet zozeer het betalen voor het gebruik van één account met meerdere huishoudens.

Accounts buiten je huishouden

Je krijgt geen extra kosten als je naar het buitenland gaat of als je voor langere tijd op een ander adres bent. Deel je je account echter met een ander huishouden, dan wil Netflix door middel van verificatiecodes controleren of het gaat om een toestel van de hoofdeigenaar of van extra huishoudens. Voor extra huishoudens wordt een extra toeslag gevraagd. Maandelijks zou dat rond de 2 tot 5 euro zijn, het is nog onbekend hoeveel precies: Netflix wil dit doen vanaf 2023, al is het onbekend of het daarmee bedoelt: 1 januari 2023.

Die verificatiecode is belangrijk, want je moet als hoofdeigenaar dan binnen een kwartier op een mailtje of sms reageren. Op die manier weet Netflix dat jij het bent en heeft Netflix meer controle over de accounts. Helaas dus voor ons als consumenten, want wij zullen straks toch meer moeten gaan betalen voor het delen van het account.