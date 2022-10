​Netflix introduceert profieltransfers: eindelijk je ex eraf

Netflix komt met profieltransfers. Hiermee kun je een profiel overdragen naar een ander account. Hoewel Netflix dit niet zozeer als vriendelijke service doet, maar vooral om te zorgen dat het straks geld kan gaan vragen per profiel dat niet binnen je huishouden valt, is het toch in een aantal opzichten een welkome toevoeging.

Netflix



Netflix is wereldberoemd geworden door zijn algoritme waarin het nieuwe series aanraadt op basis van wat je al hebt gezien. Mede hierdoor blijven veel mensen nog lang op een ander account aanwezig, want ze hebben geen zin om die ‘band’ weer helemaal opnieuw op te bouwen. Laat staan hun watchlist weer te moeten aanmaken. Om die reden blijven veel mensen lang in het account van hun ex aanwezig en dat is niet altijd even leuk voor een nieuwe partner.

Straks is er geen reden meer om bij iemand op zijn Netflix te blijven hangen. Er is voor een ex-partner die het Netflix-account beheert zelfs een grotere reden om die voormalige lover uit het account te schoppen: hij of zij moet meer gaan betalen. Netflix heeft geld -en abonnees- nodig en heeft daarom eerder dit jaar besloten dat het delen van accounts maar eens over moest zijn. Binnen het eigen huishouden mag het, anders zou een kind van 4 een eigen Netflix-account moeten hebben, maar buiten het huishouden moet je maandelijks extra betalen voor het account.