Zo checkt Netflix straks of je je account deelt

Het is mogelijk om je profiel te verhuizen en Netflix is dan ook van plan om in 2023 extra geld te vragen voor gedeelde accounts. Deel jij je Netflix met mensen buiten je huishouden, dan moet je betalen. Maar, hoe weet Netflix of iemand al dan niet tot je huishouden behoort?

Maar hoe weet Netflix wie tot je huishouden behoort en wie niet? Netflix wil dat je vanaf volgend jaar (een precieze datum is nog niet bekend) je thuislocatie opgeeft. De IP-adressen die hieraan zijn verbonden, plus de serienummers van apparaten, worden vastgelegd door de streamingdienst en gekoppeld aan het account. Netflix kan zo precies zien wanneer je een account buiten je huis gebruikt of op een ander apparaat.

Daar heeft de streamingdienst een plan voor bedacht. Het testte het de afgelopen tijd volop en is tot de conclusie gekomen dat het werkt. In de landen waar de functie werd getest, Chili, Peru en Costa Rica, zou het twee euro per persoon kosten dat je iemand toevoegt buiten je huishouden. Dat zou echter een gereduceerd tarief zijn. Het is nog onbekend hoeveel je precies moet gaan betalen voor het delen van accounts buiten je huishouden.

Netflixen buiten je huis

Waarschijnlijk denk je nu: oke, maar wat als ik in de trein zit, of op vakantie ben? Dat kan gewoon. Zolang je maar elke twee weken ook thuis Netflix gebruikt op dat betreffende apparaat. Op deze manier kun je niet met je vrienden aan de andere kant van de wereld Netflix delen. Met wie wel? Vrienden die regelmatig bij je over de vloer komen. Die vriendin die je elke week ophaalt voor sporten, die vriend die steevast op dinsdag een hapje mee-eet: die mensen kunnen gerust nog op je Netflix meeliften dus: als ze maar regelmatig even ‘inchecken’ bij je thuis. Wel kunnen ze dan dus alleen op hun smartphone Netflixen. Echter is het dan waarschijnlijk via een Chromecast wel mogelijk om alsnog Netflix naar je televisie buiten dat huishouden te streamen.

Het zou voor apparaten zoals telefoons en tablets trouwens langer zijn dan twee weken, zodat je ook bij een drieweekse vakantie niet bang hoeft te zijn dat je die ene serie in de derde week niet meer kunt afkijken. Hoe lang precies, dat is echter onbekend. Hoewel je dus best een workaround kunt vinden, zullen waarschijnlijk veel mensen wel aftaaien en een eigen Netflix-account nemen. Dat kan nu wat makkelijker omdat je je Netflix-profiel kunt verhuizen. Op die manier verliest iemand niet zijn kijklijst, zijn aanraders en zijn kijkhistorie.