Consumentenbond: Netflix mag geen geld vragen voor accounts delen

Wacht nog maar even met het overdragen van Netflix-profielen van exen, ex-huisgenoten en wanbetalers, want misschien verandert Netflix nog van gedachten. Het wil vanaf 2023 geld gaan vragen voor het delen van accounts buiten het huishouden. Echter zegt de Consumentenbond dat de streamingdienst dat helemaal niet mag.

Netflix wil door onder andere het IP-adres en het toestelnummer vastleggen wie er Netflix gebruikt en dus ook waar. Je kunt nog wel in de trein Netflixen, maar ben je binnen twee weken niet op het bekende IP-adres, dan is de kans groot dat Netflix je toestel aanmerkt als een ‘ander huishouden’ en dat betekent dat je extra moet gaan betalen. Netflix wil het delen van accounts tussen huishoudens voorkomen, zodat er meer mensen een eigen abonnement nemen en er dus meer geld binnenkomt.

De Consumentenbond laat weten dat Netflix geen poot heeft om op te staan. “Volgens de Europese regels reizen abonnementen van streamingdiensten gewoon met je mee, dus ook na 14 dagen.” Dus, als je niet in de Verenigde Staten woont, maar je hoofdadres in de app gewoon in Nederland is, dan zou Netflix helemaal geen extra kosten mogen rekenen. In Europese wetgeving is namelijk te lezen: “Wanneer u in een ander EU-land bent, heeft u net als thuis recht op toegang tot uw betaalde onlineabonnementen. Betaalt u thuis bijvoorbeeld voor een online tv-abonnement, dan kunt u op vakantie in een ander EU-land dezelfde films en tv-series als thuis kijken en downloaden.”

Nieuwe strategie

Het deed dat in eerst instantie omdat het nogal te lijden had onder de andere streamingdiensten die de kop opsteken. De eerste helft van dit jaar zag de streamingdienst voor het eerst in een decennium mensen massaal vertrekken: 1 miljoen mensen hebben hun abonnement opgezegd. Echter bleek deze week dat er in het derde kwartaal van dit jaar juist extreem veel abonnees bij zijn gekomen: 2,4 miljoen stuks, met dank aan onder andere Jeffrey Dahmer en Stranger Things.

Netflix lijkt ondanks die extra klanten niet van zijn nieuwe strategie te wijken. Zelfs een goedkoper abonnement met reclame waar Netflix eigenlijk zelf al die jaren niet achter stond, gaat er nu alsnog komen. Nog niet in Nederland, maar in eerste instantie in andere landen voor 5 tot 6 euro per maand. Maar dan kun je geen content meer downloaden, krijg je per uur 5 minuten reclames te zien en kun je niet alle content uit de reguliere bieb van de rode N bekijken.

Netflix heeft nog niet op de Consumentenbond gereageerd.