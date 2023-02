Accounts delen op Netflix zal waarschijnlijk 6 euro extra kosten

Netflix wil het begin april verplicht maken om een account alleen binnen het eigen huishouden te gebruiken, tenzij je betaalt om dat ook buiten je adres te delen. En die betalingen kunnen best oplopen. Waar er eerder in Zuid-Amerika nog werd getest met een bedrag van een paar euro, blijkt nu dat het in sommige landen wel 6 euro kan kosten per maand.

6 euro voor het delen van je account

In Spanje kost het 6 euro om je account te delen met iemand buiten je huishouden. Hiermee is Spanje wat betreft kosten het duurste land waar dit nieuwe beleid tot nu toe officieel is aangekondigd. De andere drie landen waar het de kosten voor bekendmaakte zijn Portugal, Nieuw-Zeeland en Canada. Zo kost het in Portugal 4 euro, in Nieuw-Zeeland omgerekend 4,72 euro en in Canada omgerekend 5,54 euro.

Het is opvallend dat het in Spanje zo duur is, maar waarom het maar liefst twee euro scheelt met de buren is onbekend. Dat account delen kan verder trouwens niet veel duurder worden, want je kunt je account niet delen met nog meer mensen. Woont je vriend niet bij je, maar deel je je account ook graag met je beste vriendin, dan kun je ze op het Standaard-abonnement niet allebei op jouw account laten meeliften. Bij Premium kan dat wel, al is het daar ook maximaal 2 huishoudens. Netflix Basic heeft de optie overigens helemaal niet, waardoor de streamingdienst uiteindelijk dus best prijzig wordt voor zij die graag delen.