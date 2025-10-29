29.10.2025
Entertainment

Only Murders In The Building krijgt een zesde seizoen, maar niet in de VS

By: Laura Jenny

BlogEntertainment

De populaire serie Only Murders in the Building krijgt een vervolg. We hadden het al een beetje zien aankomen -en gehoopt-, maar het is officieel: een zesde seizoen is in aankomst. Dat niet alleen: het podcasttrio gaat voor het eerst een heel seizoen buiten de Verenigde Staten. 

Only Murders in the Building

De serie met Steve Martin, Selena Gomez en Martin Short in de hoofdrollen gaat naar Londen. De Britse hoofdstad wordt het nieuwe toneel van de serie, waar dan ongetwijfeld een moord wordt gepleegd. We weten verder nog niet zoveel over wat het team staat te gebeuren, maar Disney schrijft: “De serie zal in seizoen 6 voor het eerst naar het buitenland trekken, waarbij het geliefde misdaadoplossende trio New York City verlaat om een nieuw mysterie in Londen te onderzoeken.” Weinig info dus.

Er is nog geen trailer, maar dan kijken we gewoon nog een keer naar de trailer van seizoen 5, dat net tot een nogal hevige climax is gekomen op Disney+.

Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

