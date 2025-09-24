It komt terug in zijn eigen serie op HBO Max: Welcome to Derry

Krijg je ook als volwassene nog steeds de kriebels van It? De clown met zijn rode ballon en glanzende ogen weet inmiddels al meerdere generaties de stuipen op het lijf te jagen en daar is hij duidelijk nog even niet mee klaar. In de nieuwe trailer van zijn eigen serie op HBO Max zien we onder andere dat hij zich nog steeds graag schuilhoudt op donkere plekken.

Welcome to Derry

Bill Skarsgard speelt de door Stephen King bedachte clown in deze HBO-serie, die zich afspeelt in de jaren 60. Het draait om een stel dat met hun zoon naar Derry in Maine verhuist, precies op het moment dat er een jongetje vermist raakt. Sowieso vinden er steeds meer vreemde gebeurtenissen plaats in het dorpje sinds zij er zijn komen wonen. Is dit wel zo goed voor hun zoon?

In de nieuwe trailer zien we iets opmerkelijks: komt It nou uit de ruimte? In ieder geval is er een flinke vuurbal, waarna we Pennywise zien staan met zijn bekende rode ballon. Wij vragen ons vooral af: is It zojuist nog enger geworden? Is hij niet alleen een clown, maar ook een alien?

It-prequel

Deze It-prequelserie is te zien op HBO vanaf 26 oktober aanstaande, dus hopelijk krijgen we dan de antwoorden die we zoeken: als we tenminste geen kussen voor ons gezicht hebben.