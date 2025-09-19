5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 38

Het weekend is weer aangebroken en dat vraagt om wat nieuw kijkvoer. Gelukkig staan er deze week weer allerlei nieuwe films en series op de streamingdiensten. We nemen de vijf meest interessante toevoegingen op diensten als Netflix, HBO Max, Disney+ en AppleTV+ met je door.
Twee maanden nadat de film in première ging in de bioscoop, staat de nieuwe Superman-film nu al op HBO Max. Mocht je het gemist hebben: DC neemt zijn filmuniversum op de schop en heeft daar de welbekende regisseur James Gunn voor opgetrommeld. Deze nieuwe Superman-film geeft dan ook het startschot van dit nieuwe ‘DC Universe’. Voorkennis over andere DC-films is dus niet nodig! Overigens is dit niet het zoveelste origine-verhaal, maar zien we hoe Clark Kent – oftewel Superman – drie jaar na het verschijnen van metahero’s op aarde worstelt met zijn dubbele identiteit. Met acteurs als David Corenswet, Rachel Brosnahan en Nicholas Hoult (in de rol van Lex Luthor) is Superman prima kijkvoer voor een ontspannen vrijdag- of zaterdagavond.
Deze spannende gelimiteerde serie (zover bekend komt er dus maar één seizoen aan te pas) kun je nu in één ruk uitkijken op Netflix. Met Jude Law (Sherlock Holmes) en Jason Bateman (Ozark) in de hoofdrol valt er in ieder geval genoeg te genieten. De acht afleveringen die de serie telt draaien om Jake Friedken (Law), de eigenaar van de VIP-lounge Black Rabbit. Alles loopt op rolletjes, maar dan verschijnt zijn broer Vince (Bateman) opeens weer in zijn leven. Vince heeft er een zooitje van gemaakt en heeft schulden uitstaan bij een stel ongure figuren. Het duurt dan ook niet lang tot Jake de criminele onderwereld van New York in wordt gezogen. Pas wel op: als je de eerste aflevering aanzet, zou je zomaar eens heel het weekend aan de buis gekluisterd kunnen zitten!
The Morning Show behoeft waarschijnlijk geen introductie meer onder de meest fervente Apple TV+-abonnees. Het wel en wee achter de schermen van de gelijknamige Amerikaanse televisieshow wordt hierin breed uitgemeten. De serie draait om presentatoren Alex Levy (Jennifer Aniston) en Mitch Kessler (Steve Carell). Wanneer laatstgenoemde wordt ontslagen vanwege seksueel wangedrag krijgt Alex te maken met een nieuwe collega: de jonge en hongerige journalist Bradley Jackson (Reese Witherspoon). Al drie seizoenen lang genieten kijkers van de rivaliteit tussen het tweetal en de hectiek van de redactie die de show in goede banen moet zien te leiden. Het vierde seizoen is inmiddels van start gegaan, dus fans kunnen daar aan beginnen. Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering.
Voor de jonge kijkers onder ons (en oudere kijkers die van binnen jong blijven) staat deze week de nieuwe Pixar-film Elio in de startblokken op Disney+. Daarin zien we hoe de dromerige Elio al heel zijn leven fantaseert over buitenaardse wezens. Zijn droom wordt werkelijkheid wanneer hij opeens wordt ontvoerd door de Communiverse, een intergalactische organisatie die Elio heeft uitgekozen als vertegenwoordiger van de aarde. Dat resulteert in een episch avontuur met visuele, computergeanimeerde hoogstandjes. Het is daarmee een van de leukere Pixar-films van de laatste jaren.
Regisseur Jordan Peele timmert de laatste jaren hard aan de weg met kwalitatief hoogstaande films waarin zwarte hoofdpersonages de focus zijn. In zijn regiedebuut Get Out zien we hoe Chris (Daniel Kaluuya) met zijn vriendin voor het eerst op bezoek gaat bij zijn schoonouders. Hoewel hij in eerste instantie een warm ontvangst krijgt, blijkt al snel dat er onder het vriendelijke oppervlakte meer speelt. De vier Oscarnominaties die Get Out heeft gekregen zijn dankzij de spannende plotwendingen en maatschappelijke kritiek dan ook dik verdiend. Een aanrader als je van spannende films houdt die je tegelijkertijd aan het denken zetten.
