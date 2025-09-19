5 films en series die je dit weekend wilt zien op streamingdiensten – week 38

Het weekend is weer aangebroken en dat vraagt om wat nieuw kijkvoer. Gelukkig staan er deze week weer allerlei nieuwe films en series op de streamingdiensten. We nemen de vijf meest interessante toevoegingen op diensten als Netflix, HBO Max, Disney+ en AppleTV+ met je door.

Superman (HBO Max)

Twee maanden nadat de film in première ging in de bioscoop, staat de nieuwe Superman-film nu al op HBO Max. Mocht je het gemist hebben: DC neemt zijn filmuniversum op de schop en heeft daar de welbekende regisseur James Gunn voor opgetrommeld. Deze nieuwe Superman-film geeft dan ook het startschot van dit nieuwe ‘DC Universe’. Voorkennis over andere DC-films is dus niet nodig! Overigens is dit niet het zoveelste origine-verhaal, maar zien we hoe Clark Kent – oftewel Superman – drie jaar na het verschijnen van metahero’s op aarde worstelt met zijn dubbele identiteit. Met acteurs als David Corenswet, Rachel Brosnahan en Nicholas Hoult (in de rol van Lex Luthor) is Superman prima kijkvoer voor een ontspannen vrijdag- of zaterdagavond.