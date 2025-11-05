05.11.2025
Nieuw moordmysterie Seven Dials komt naar Netflix: check de trailer

By: Laura Jenny

We houden af en toe wel van een goede whodunnit en het lijkt erop dat Netflix ons op onze wenken zal bedienen deze winter. En niet zomaar moordmysteries, maar moordmysteries met een sterrencast. We hebben straks Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, dat op 26 november verschijnt, maar er komt ook een serie aan: Seven Dials, gebaseerd op het boek van Agatha Christie.

Seven Dials

In Wake Up Dead Man zien we Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington en Andrew Scott. In Seven Dials hebben we Helena Bonham-Carter, Martin Freeman, Nathan Rizwan en meer bekende gezichten. Het verschil tussen de twee is bovendien dat Seven Dials een serie is.

De maker van het alom bejubelde Broadchurch, Chris Chibnall, is verantwoordelijk voor de serie, gebaseerd op The Seven Dials Mystery van Christie. Het gaat om een grapje in een mansion op het platteland, dat helemaal misgaat. Het is aan het personage dat Mia McKenna-Bruce (How to Have Sex) speelt, om de mood op te lossen. En dat ook nog in de roaring 20’s: we kunnen niet wachten.

Engeland in 1925

De officiele beschrijving van de serie luidt als volgt: ”

Engeland, 1925. Tijdens een weelderig landhuisfeest lijkt een onschuldig grapje vreselijk, moorddadig mis te zijn gegaan. Het is aan de minst waarschijnlijke speurneus — de levendig nieuwsgierige Lady Eileen “Bundle” Brent (Bruce) — om een ijzingwekkend complot te ontrafelen dat haar leven voorgoed zal veranderen en het klassieke landhuismysterie volledig openbreekt.”

Klinkt fantastisch, al moeten we er nog wel even op wachten: 15 januari 2026 verschijnt deze serie op Netflix. Je kunt hieronder wel alvast de trailer bekijken:

