Beroemdheden duiken op in duistere trailer Wake Up Dead Man

De populaire whodunnit-reeks Knives Out is terug. In de nieuwe trailer van Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, zien we niet alleen hoe Daniel Craig weer shinet als Benoit Blanc: we zien ook heel veel andere beroemdheden voorbijkomen. We noemen een Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington en Andrew Scott.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

De Knives Out-reeks is extreem geliefd. Dat komt mede door de maker, Rian Johnson, die eerder verantwoordelijk was voor Star Wars: The Last Jedi en bepaalde afleveringen van Breaking Bad en Poker Face. Hij is verantwoordelijk voor de eerste Knives Out-film uit 2019 en de tweede film, Glass Onion: A Knives Out Mystery uit 2022. Nu staat hij ook weer aan het roer van de nieuwe film, waarin we wederom gaan zien hoe Benoit Blanc een mysterie oplost.

Het gaat ditmaal om de moord op een priester middenin een mis. Deuren op slot: wie het heeft gedaan moet dan toch binnen zijn? De film schijnt ook wat dieper te duiken in de religieuze setting van de film, waarbij onder andere Edgar Allan Poe’s werk voorbij komt en G.K. Chesterton. Glenn Close is in de film te zien als Martha Delacroix, een fanatiek kerkganger. Josh Brolin is Jefferson Wicks, die een lokale kerk onder zijn hoede heeft en Josh O’Connor is ook volop in deze trailer te zien: hij is een jonge priester genaamd Jud Duplenticy: hij helpt Benoit bij het onderzoek als een soort Watson.