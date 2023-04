​Minder films op Netflix: dit zijn 10 geweldige Netflix Originals

Netflix heeft besloten om het rempedaal ietwat in te drukken waar het gaat om zijn Netflix Original-films. De streamingdienst bracht er de afgelopen jaren minimaal één per week uit, maar dat wordt wat minder.

Netflix Originals-films Netflix kiest ervoor meer voor kwaliteit te gaan in plaats van slechts kwantiteit. Een slimme keuze, want hoewel Netflix zeker een paar Oscars op de schoorsteenmantel heeft staan, is het als je kijkt naar de hoeveelheid films die het uitbrengt eigenlijk niet zo heel veel. Dat komt omdat het ook met veel snel gemaakte, wat minder goede films komt. Nu is het tijd om te stoppen met die opvulling en te kiezen voor met zorg gemaakte flicks. Nieuwsgierig wat er allemaal al voor Netflix Originals op de streamingdienst staan? We lichten er tien uit die de moeite waard zijn. 1. I Care a Lot Rosamund Pike was in de thriller Gone Girl absoluut briljant en daar gaat ze vrolijk mee verder in I Care a Lot. Ze speelt in deze film een vrouw die zorgt voor ouderen, maar dat niet bepaald op een nette manier doet. Ze neemt hen namelijk hun geld af, vaak zonder dat ze het weten. Het is een gewaagd onderwerp: de zorg gaat natuurlijk vooral om lief zijn voor anderen en het doen vanuit een roeping. Marla uit deze film doet het allemaal alleen maar om één ding en dat heeft niets met zorgen voor anderen te maken. Een interessante invalshoek, juist omdat het om een vrouw in de hoofdrol gaat.

2. Red Notice We helpen je eerst even uit de droom: Red Notice is geen goede film. Maar het is wel een schoolvoorbeeld van een Netflix Original. Hij heeft een geweldige cast bestaande uit Ryan Reynolds, The Rock en Gal Gadot, hij is ontzettend vermakelijk en er is duidelijk heel veel geld ingestoken. Je gaat even lekker mee in het Indiana Jones-achtige avontuur en dat is ook wel eens fijn. Red Notice is een succesverhaal waarmee Netflix nog eens benadrukte dat het machtig is. Er komt zelfs een tweede deel van de film.

3. Don’t Look Up In een wereld die steeds verder verdeeld raakte over het coronavirus dropte Netflix deze film. Een pareltje waarin onder andere Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence schitteren. Zij zijn wetenschappers die zien dat er een komeet onderweg is naar aarde en de hele planeet zal verwoesten. Maar, hoe zorg je in de huidige maatschappij dat een boodschap gestoeld op wetenschappelijk bewijs ook daadwerkelijk wordt afgeleverd? In Don’t Look Up zie je hoe gek onze wereld nu echt is geworden, terwijl iedereen op zijn eigen manier probeert om te gaan met het ontvangen van het nieuws.

4. Roma Eén van de bekendste Netflix Originals is Roma, omdat het meerdere Oscars heeft gewonnen en hiermee zorgde dat de Academy meer aandacht besteedde aan de flicks van streamingdiensten. Maar ook dat streamingdiensten dus serieus werden gezien als bedrijven die ook goede films kunnen maken. Roma is een dramafilm van regisseur Alfonso Cuarón (Gravity), die draait om een Mexicaanse familie in de jaren ‘70 en opvalt omdat hij geheel in zwart-wit is geschoten. Naast dat hij steengoed is, uiteraard.

5. Okja Okja is een opvallende film, omdat hij gaat over een fictief dier. Het is een live-actionfilm met computeranimatie. Een pijnlijke film die veel blootlegt over de vleesindustrie, maar ook de mensen die het goed met het beest, Okja, voor hebben. De film is gemaakt door Bong Joon-ho, de Koreaanse regisseur die later veel meer bekendheid zou krijgen door zijn Oscar-winnende film Parasite. Verwacht ook niet een al te rechttoe rechtaan verhaal, maar ook nog wat gekke verschijningen van Jake Gyllenhaal en Tilda Swinton, naast een enorm emotionele lading die je een paar dagen op je grondvesten zal doen schudden.

6. Beasts of No Nation Nog een film die keihard binnenkomt, dat is Beasts of No Nation. Deze film gaat om kindsoldaten in een burgeroorlog en daarin word je ook als kijker niet gespaard. Idris Elba speelt er een fantastische rol in, al is de echte ster van de show toch wel Agu, het jongetje dat gedwongen wordt om kindsoldaat te zijn. De dingen die hij moet meemaken, waar hij niet alleen te jong voor is, maar die niemand eigenlijk zou moeten meemaken: maar dat allemaal op zo’n manier verteld dat het duidelijker wordt dan wanneer je het nieuws aanzet en hoort over deze jonge strijders.

7. Marriage Story Wat dat betreft is Marriage Story een verhaal waarin je je makkelijker kunt verplaatsen. Deze film draait om een koppel: hoe de liefde opbloeide, maar ook hoe die doofde. Er zitten scènes in deze film die zo krachtig zijn, maar tegelijkertijd zo pijnlijk en herkenbaar, dat het je aan de buis kluistert. Je voelt de liefdesverdriet in je hart, alsof het om jezelf gaat. Met superrollen van Scarlett Johansson, Adam Driver en Laura Dern. Het gaf Laura zelfs haar eerste Oscar.

8. Glass Onion: A Knives Out Mystery Deze film is een vreemde soort underdog. De hype eromheen was gigantisch, het eerste deel was ook erg goed, de cast is heel beroemd en Glass Onion zou dan ook een hit worden. Dat werd het ook, maar de een waardeert hem wel, terwijl de ander er niet erg blij van wordt. We noemen hem toch, want raden wie het toch allemaal heeft bekokstooft blijft tof. Bovendien is het uiteindelijk een enorm bejubelde film, die eigenlijk erg slim in elkaar zit.

9. Tick, tick…BOOM! De maker van de populaire musical Hamilton heeft ook een Netflix-film gemaakt. Zijn regiedebuut was Tick, tick…BOOM!, een film over iemand die aan musicals meewerkt en op zoek is naar zijn eigen stem. Wie is hij als artiest? Met een geweldige rol van Andrew Garfield, die er zelfs een Oscar-nominatie voor kreeg. Je gaat volledig in zijn verhaal mee, terwijl je hoop dat hij inderdaad zijn grote doorbraak heeft.

10. The Swimmers Eén van de meest pijnlijke, impactvolle films van Netflix is The Swimmers. Het gaat over meiden met een groot talent voor zwemmen, die in Syrië leven en voor de oorlog moeten vluchten. Je krijgt mee hoe zo’n reis in zijn werk gaat. Hierdoor zal je met andere ogen kijken naar mensen in Nederland die uit Syrië zijn komen vluchten. Enorm indrukwekkend hoe dit verhaal is opgetekend: het zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor iedereen. Vooral de eerste helft van deze film komt hard binnen. Zo zie je maar, Netflix-films draaien zeker niet allemaal om hersenloos vermaak, al mogen die er wat ons betreft ook in de Netflix Originals nieuwe stijl-fase gewoon in blijven zitten.