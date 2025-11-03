4 redenen waarom we Ridiculousness gaan missen

MTV stopt met Ridiculousness. De enorm langlopende show heeft het goed volgehouden, maar nu is het na vijftien jaar klaar. Ongetwijfeld enerzijds omdat mensen nu zelf constant worden gebombardeerd met allerlei video’s op sociale media, maar het zal ons niets verbazen als maker Rob Dyrdek het na al die jaren ook zat was. De reden is volgens bronnen dat MTV een wat vaster stramien aan series zal krijgen. Wat de reden ook is: wij gaan Ridiculousness missen, en wel om deze redenen.
Hij is bekend uit de skatewereld en leeft alsof hij een kind is dat pas net op aarde komt kijken. Toch blijkt Rob Dyrdek altijd wel vrij respectvol. Waar zijn co-host Steelo Brim nog wel eens ver gaat met wat hij zegt, daar kan Rob altijd als het geweten van de show zorgen voor meer balans. Ondanks dat hij al 1.700 afleveringen heeft gemaakt en we dus al veel van hem hebben gezien, waren we zijn ‘Welcome to Ridiculousness’ nooit zat. Hij heeft een aanstekelijke lach, een heel laid back presentatiestijl en al met al is hij een grote goedzak, als je hem zo in deze serie ziet.
Er zijn weinig dingen die je makkelijk met een groep kunt kijken, want vaak vinden mensen er altijd wel wat van, of ze volgen het niet: Ridiculousness is zoiets wat altijd aan kan staan: ook op een feestje als je verder harde muziek aan hebt, dan kan Ridiculousness prima zorgen voor beeld voor wie even geen gesprek aan het voeren is. Het is iets wat ook niet uitgelegd hoeft te worden, waardoor mensen meteen kunnen meekijken en dat maakt het lekker laagdrempelig en geschikt voor grote groepen.
Als je na het uitgaan thuiskomt, dan zet je vaak nog even de tv aan, misschien eet je nog een broodje, drink je nog wat na en ga je dan lekker naar bed. Of je het nou in bed kijkt of nog even op de bank voor het slapengaan: naast Bob Ross en Bassie & Adriaan is Ridiculousness een perfecte show om voor het slapengaan te kijken. Misschien vind je het wat druk, maar je weet wel wat je kunt verwachten. Bovendien maakt het ook niet uit als je in slaap valt, want dan heb je alsnog genoeg andere filmpjes om te kijken.
Ook al heb je een aflevering door de jaren heen al drie keer gezien, het blijft leuk om te kijken. Immers zijn sommige YouTube-video’s ook altijd weer entertaining om te zien. En helemaal Ridiculousness, dat toch vooral draait om mensen en dieren die falen in de goede zin van het woord. Onhandige situaties die we allemaal wel kennen, ongelukken waarvan je al mijlenver ziet dat ze eraan komen: genieten. Er zijn maar liefst 46 seizoenen gemaakt, dus MTV zal er nog wel even op blijven teren.