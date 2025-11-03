4 redenen waarom we Ridiculousness gaan missen

MTV stopt met Ridiculousness. De enorm langlopende show heeft het goed volgehouden, maar nu is het na vijftien jaar klaar. Ongetwijfeld enerzijds omdat mensen nu zelf constant worden gebombardeerd met allerlei video’s op sociale media, maar het zal ons niets verbazen als maker Rob Dyrdek het na al die jaren ook zat was. De reden is volgens bronnen dat MTV een wat vaster stramien aan series zal krijgen. Wat de reden ook is: wij gaan Ridiculousness missen, en wel om deze redenen.

Rob Dyrdek is een grappige presentator

Hij is bekend uit de skatewereld en leeft alsof hij een kind is dat pas net op aarde komt kijken. Toch blijkt Rob Dyrdek altijd wel vrij respectvol. Waar zijn co-host Steelo Brim nog wel eens ver gaat met wat hij zegt, daar kan Rob altijd als het geweten van de show zorgen voor meer balans. Ondanks dat hij al 1.700 afleveringen heeft gemaakt en we dus al veel van hem hebben gezien, waren we zijn ‘Welcome to Ridiculousness’ nooit zat. Hij heeft een aanstekelijke lach, een heel laid back presentatiestijl en al met al is hij een grote goedzak, als je hem zo in deze serie ziet.