YouTube Festival: YouTube wil de televisie overnemen

“YouTube is de enige plek die de kracht van video met het televisiescherm combineert en miljoenen mensen kan bereiken in een minuut.” YouTube mag dan volop worden bekeken op smartphones, het wil overduidelijk de gewone televisie overnemen. En het wil vooral dat adverteerders die normaal op de lineaire televisie adverteren, verder kijken en voor een platform als YouTube kiezen om dat te doen.

YouTube-advertenties effectiever dan tv

Head of Agencies en Partners bij YouTube, Rutger Tuit, zegt: “Een recente meta-analyse toonde aan dat YouTube-advertenties 2,4 keer effectiever zijn dan tv in het stimuleren van vraag en verkoop. Dit inzicht heeft de traditionele marketingstrategieën van veel merken op hun grondvesten doen schudden, wat heeft geleid tot een significante verschuiving van budgetten naar YouTube-first campagnes.”

Hij geeft daarnaast aan dat er ook niet maar naar een scherm wordt gekeken, dus mensen kijken tijdens een voetbalwedstrijd (en erna) al de highlights op hun telefoon, om vervolgens na de wedstrijd nog reactievideo’s te bekijken. “Meer dan de helft van de mensen kijkt liever naar een creator die reageert, dan naar het originele beeld zelf,” zeg hij.

73 % van de fans bezoekt YouTube voor content of conversatie rond hun fandom en dat is 20 % meer dan bij TikTok of Instagram, stelt YouTube. En er is ook veel te halen: kijk naar Formule 1 als onderwerp. Je kunt op het ZiggoSport F1-kanaal zien hoe lokale helden met elkaar praten en je als kijker als het ware deel uitmaakt van het gesprek in een soort cafesetting, terwijl je vervolgens ook een aerodynamica-expert die ooit bij het team van Mercedes werkte een 20 minuten lange deep dive doet over het regelboek van 2026 over wat de auto op het gebied van aerodynamica mag in 2026.