YouTube Festival: YouTube wil de televisie overnemen

“YouTube is de enige plek die de kracht van video met het televisiescherm combineert en miljoenen mensen kan bereiken in een minuut.” YouTube mag dan volop worden bekeken op smartphones, het wil overduidelijk de gewone televisie overnemen. En het wil vooral dat adverteerders die normaal op de lineaire televisie adverteren, verder kijken en voor een platform als YouTube kiezen om dat te doen.
Head of Agencies en Partners bij YouTube, Rutger Tuit, zegt: “Een recente meta-analyse toonde aan dat YouTube-advertenties 2,4 keer effectiever zijn dan tv in het stimuleren van vraag en verkoop. Dit inzicht heeft de traditionele marketingstrategieën van veel merken op hun grondvesten doen schudden, wat heeft geleid tot een significante verschuiving van budgetten naar YouTube-first campagnes.”
Hij geeft daarnaast aan dat er ook niet maar naar een scherm wordt gekeken, dus mensen kijken tijdens een voetbalwedstrijd (en erna) al de highlights op hun telefoon, om vervolgens na de wedstrijd nog reactievideo’s te bekijken. “Meer dan de helft van de mensen kijkt liever naar een creator die reageert, dan naar het originele beeld zelf,” zeg hij.
73 % van de fans bezoekt YouTube voor content of conversatie rond hun fandom en dat is 20 % meer dan bij TikTok of Instagram, stelt YouTube. En er is ook veel te halen: kijk naar Formule 1 als onderwerp. Je kunt op het ZiggoSport F1-kanaal zien hoe lokale helden met elkaar praten en je als kijker als het ware deel uitmaakt van het gesprek in een soort cafesetting, terwijl je vervolgens ook een aerodynamica-expert die ooit bij het team van Mercedes werkte een 20 minuten lange deep dive doet over het regelboek van 2026 over wat de auto op het gebied van aerodynamica mag in 2026.
Daarnaast zegt hij dat AI een belangrijke rol gaat spelen in de wereld van online video’s. Met onder andere het nieuwe Nano Banana van Google kun je zo een object aan je video’s toevoegen. “Het zou normaal weken kosten om zulke elementen toe te voegen aan je video, maar nu niet meer. AI kan in een kwestie van minuten campagnes creeren.”
Veel bedrijven zijn vastgeroest in oude denkpatronen als het om adverteren gaat: de gewone televisie is de plek. Maar, zoals Global Head of Sponsorships van Just Eat/Takeaway/Thuisbezorgd Marijn Luchtman tijdens het YouTube Festival zei: “Zorg dat je bent waar de engagement is, niet alleen waar de ogen zijn.” Just Eat geeft daarbij als voorbeeld dat zij als sponsor van de Champions League wel achter spelers zichtbaar zijn als ze geinterviewd worden en voor de wedstrijd begint met een bumper te zien zijn op televisie, maar dat dat niet de weg is als je het goed wil doen.
“Het gaat om zoveel meer dan de 90 minuten dat er gevoetbald wordt. Mensen ervaren het allemaal op YouTube en daar moet je dus zijn.” Kortom, je moet ook ver voor en na zo’n wedstrijd al aanwezig zijn op een platform als YouTube. Dat is waarom Just Eat kwam met Legendary Table, een event met bekebde voetbalgasten voor een belangrijke wedstrijd van de Champions League, waarbij er allerlei snippets zijn gemaakt van deze bijeenkomst die uiteindelijk voor 65 miljoen views hebben gezorgd: waarvan 90 procent organisch. “Creators kunnen sponsorships vermengen met de cultuur en daarmee echt impact maken.”
Communities zijn inderdaad belangrijk op YouTube. Sport, cultuur, muziek zijn belangrijke onderwerpen op YouTube en dankzij de wisselwerking tussen Shorts voor korte video’s en de gewone video’s die vaak voor langere content worden ingezet, kunnen bedrijven zowel bestaande communities aanspreken als nieuwe mensen warm maken voor hun product.
YouTube Festival is een evenement voor creators en adverteerders, waar zowel verschillende sprekers van YouTube vertellen over de trends en tips, als bedrijven die met best practices komen, zoals Just Eat en Adidas. Ook waren creators als Chatmo, Oussifooty, Celine Dept, Emma Heesters en Broederliefde. Het evenement werd aan elkaar gepraat door Double Dutch, een hilarische creator die zijn vinger af en toe pijnlijk op de Nederlandse cultuur legt.
Dat YouTube sinds kort met AI zorgt dat creators die normaal video’s in het Nederlands maken, dankzij AI met hun eigen stem ineens volledig andere talen kunnen spreken in hun video’s, zorgt bovendien dat creators een veel grotere community kunnen aanspreken, al is het voor Nederlandse kijkers af en toe irritant om steeds weer naar het tandwiel te gaan om te zorgen dat ze hun favo creators gewoon in de originele taal kunnen bekijken.
Het is in het Engels-georienteerde Nederland misschien minder essentieel dat creators een andere taal spreken dankzij AI, maar het zorgt aan de creatorkant wel voor een veel groter publiek: ineens kunnen Indiers of Amerikanen je video’s kijken en begrijpen.
Chatmo maakte zichzelf al internationaal bekend door eerder al zelf van taal te wisselen: “Ik begon 6 jaar geleden gewoon in het Nederlands begonnen, maar toen ik een jaar geleden naar het Engels overschakelde, had ik een enorme groei in volgers: het zijn er nu meer dan 1,5 miljoen.”
Ook een andere voetbalcreator, namelijk Oussifooty, was aanwezig tijdens YouTube Festival om een tip te geven: “Ik breng fans via livestreams dichterbij hun helden en de wedstrijd. Terwijl het gebeurt zien kijkers live hoe voetballers zelfs met mij en de community vieren dat ze hebben gewonnen, zoals Marquinhos met de trofee.” Daarnaast stelt hij dat een goed idee dat je op een dag hebt tot een nieuw leven kan zorgen op YouTube. En daar heb je niet veel voor nodig: “Mijn meest bekeken video is door mijn zus opgenomen met een iPhone.”
Op 23 september is er een online evenement in het kader van YouTube Festival van een uur waarin favoriete YouTube-formats voorbijkomen, net als een videopodcast met een bekende creator en merk en een productsessie met eigen experts uit Nederland. Je kunt je aanmelden voor het online evenement.