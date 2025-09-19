Samsung gaat advertenties tonen op zijn koelkast van 3.000 euro

Een billboard in je huis: daar moeten veel mensen niet aan denken. Dat mag lekker op Times Square blijven, toch? Samsung denkt daar anders over. Het gaat op zijn slimme koelkasten, waarvan sommige exemplaren maar liefst 3.000 euro kosten, advertenties laten zien. Het geldt niet alleen voor deze dure exemplaren: ook minder dure slimme koelkasten van Samsung worden voorzien van commerciële uitingen.
De advertenties worden getoond wanneer je bepaalde thema’s kiest voor het scherm van je koelkast. Doe je er even niets op, dan maken advertenties deel uit van de screensaver van het apparaat. Dat betekent dus dat je grote advertenties te zien krijgt in je eigen keuken thuis. Een omstreden besluit van Samsung, dat hiermee commercie wel heel erg onderdeel maakt van je huishouden. Tegelijkertijd gebeurt dit natuurlijk al jaren op televisies, waarbij televisiemakers aangeven dat dit soort commerciële uitingen zorgt voor goedkopere televisieprijzen.
Dat kan, maar als je een koelkast van duizenden euro’s koopt, dan verwacht je toch niet echt dat je witgoed een uithangbord wordt van… ja, van wie of wat eigenlijk? Wat voor reclames kunnen we erop verwachten? Zijn het alleen reclames voor Samsung-producten? In ieder geval gaat het in eerste instantie alleen maar om de slimme koelkasten van Samsung in de Verenigde Staten. Ook zijn er bepaalde Cover Screens die wel advertentievrij blijven.
Dit is wat Samsung er zelf over zegt: “Samsung zet zich in voor innovatie en het verbeteren van de dagelijkse waarde voor onze klanten van huishoudelijke apparaten. Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om die waarde te versterken, voeren we een proefprogramma uit om promoties en geselecteerde advertenties aan te bieden op bepaalde Samsung Family Hub-koelkastmodellen op de Amerikaanse markt.”
“Als onderdeel van dit proefprogramma krijgen Family Hub-koelkasten in de VS een over-the-network (OTN) software-update met servicevoorwaarden (T&C) en privacyverklaring (PN). Er zullen advertenties verschijnen op bepaalde Cover Screens van Family Hub-koelkasten. De Cover Screen verschijnt wanneer een Family Hub-scherm inactief is. Het ontwerp van de advertenties kan veranderen, afhankelijk van de personalisatieopties van Family Hub voor de Cover Screen, en er zullen geen advertenties verschijnen wanneer de Cover Screen de Art Mode of fotoalbums weergeeft.”
Het Koreaanse techbedrijf laat niks los over wat voor advertenties het dan zijn, maar wel kun je advertenties eventueel ‘afkeuren’ waarna ze vervolgens niet meer terugkomen. Maar wil je er helemaal niet aan, die advertenties, dan kun je het niet volledig uitschakelen. Toch een bijzondere actie van Samsung, want wat als je al zo’n koelkast hebt, niet van advertenties gediend bent, en je dus van je koelkast af wil? Dit valt vast niet onder de garantie…
Maar los daarvan is het interessant om te zien wat voor commercie we met het slimmer worden van onze huizen toelaten. En nu is een Rakuten-knopje op een afstandsbediening maar klein, maar als er advertenties op zo ongeveer de grootte van een A4’tje op je koelkast voorbijkomen, dan gaat dat wel echt een stap verder en het is de vraag of dat invloed zal hebben op bijvoorbeeld de verkopen van Samsungs koelkasten.