Samsung gaat advertenties tonen op zijn koelkast van 3.000 euro

Een billboard in je huis: daar moeten veel mensen niet aan denken. Dat mag lekker op Times Square blijven, toch? Samsung denkt daar anders over. Het gaat op zijn slimme koelkasten, waarvan sommige exemplaren maar liefst 3.000 euro kosten, advertenties laten zien. Het geldt niet alleen voor deze dure exemplaren: ook minder dure slimme koelkasten van Samsung worden voorzien van commerciële uitingen.

Advertenties op je koelkast

De advertenties worden getoond wanneer je bepaalde thema’s kiest voor het scherm van je koelkast. Doe je er even niets op, dan maken advertenties deel uit van de screensaver van het apparaat. Dat betekent dus dat je grote advertenties te zien krijgt in je eigen keuken thuis. Een omstreden besluit van Samsung, dat hiermee commercie wel heel erg onderdeel maakt van je huishouden. Tegelijkertijd gebeurt dit natuurlijk al jaren op televisies, waarbij televisiemakers aangeven dat dit soort commerciële uitingen zorgt voor goedkopere televisieprijzen.

Dat kan, maar als je een koelkast van duizenden euro’s koopt, dan verwacht je toch niet echt dat je witgoed een uithangbord wordt van… ja, van wie of wat eigenlijk? Wat voor reclames kunnen we erop verwachten? Zijn het alleen reclames voor Samsung-producten? In ieder geval gaat het in eerste instantie alleen maar om de slimme koelkasten van Samsung in de Verenigde Staten. Ook zijn er bepaalde Cover Screens die wel advertentievrij blijven.