Nieuwe koelkasttechnologie zorgt voor 70% efficiëntere koelkast

Vergeleken bij andere huishoudelijke apparaten zijn koelkasten niet verschrikkelijk onzuinig, maar het scheelt wel al stukken of je een oud of een nieuw exemplaar in huis hebt. Het jaarlijkse verbruik van een nieuwe koelkast is 100-200 kWh, terwijl een oude koelkast al gauw op 300-600 kWh zit. Dat is 2 tot 3 keer meer dan moderne koelkasten. Als er een koelkast wordt ontwikkeld die nog eens efficienter is, dan zou dat nog veel minder kunnen worden. Dan zou het misschien meer naar een waterkoker of televisie gaan: die zitten beide op 50 tot 150 kWh per jaar.

De kans is groot dat deze nieuwe koelkasttechnologie het eerst wordt geimplementeerd in een koelkast van Samsung. Waar het merk normaliter vooral innoveert op wat er om de koelkast heen gebeurt, is het interessant om te zien wat deze nieuwe techniek kan brengen voor de wereld van ijskasten.

Wil je zelf ook wat energiezuiniger met je koelkast omgaan, wellicht in afwachting van deze nieuwe techniek? Dan hebben we hier vijf tips voor je:

Zet de temperatuur op 4 a 5 graden: lager koelen is niet per se beter voor je voedsel en kost onnodig veel energie.

Zorg voor genoeg ventilatie: de koelkast moet minstens 10 centimeter van de muur afstaan en ook moet je de roosters van het apparaat zeker 1 keer per jaar schoonmaken.

Sommige mensen denken dat je de koelkast het beste zo vol mogelijk kunt stoppen met spullen, maar niets is minder waar: lucht krijgt dan niet de mogelijkheid om vrij te circuleren en je eten zal minder goed gekoeld zijn. Hierdoor gaan die krieltjes veel eerder bol staan, ondanks dat ze gewoon in de koelkast zitten.

Sluit de deur: mensen die frisdrank uit de koelkast pakken en de deur open laten staan terwijl ze schenken, zijn voor veel mensen een doorn in het oog. Lekker dichtdoen dus, die deur, want het scheelt veel energie en is beter voor je producten in de koelkast.

Check je deurrubber. Het kwam altijd van Rob Geus, maar het is echt goed om je deurrubbers regelmatig schoon te maken. Niet alleen omdat het hygiënisch is, maar omdat ze zo beter hun werk kunnen doen: de koelkast afgesloten houden.

Zeker tot we 70 procent efficiëntere koelkasten hebben zijn dit zeker tips om naar te leven. Niet in de ijskast zetten dus!