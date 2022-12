Wordt 2023 het jaar van de koelkast?

Op IFA in Berlijn dit jaar werden we getrakteerd op een koelkast met een soort Philips Hue-achtige deuren vol lichtjes: LG MoodUp. Deze week kondigde Samsung een koelkast aan met een gigantisch scherm om je boodschappenlijstje op bij te houden of foto’s te bekijken. Of we allemaal aan de slimme koelkast gaan in 2023: dat zal niet zo’n vaart lopen. Maar het zal ons niets verbazen als we wel wat meer focus krijgen op de koelkast volgend jaar.

Koelkasten Sowieso omdat mensen met hun energierekening in hun maag zitten. Die wordt steeds hoger en de koelkast kan flink energie vragen, zeker als je een exemplaar hebt dat wat ouder is en ook van een vriezertje is voorzien. Het helpt al om regelmatig de vriezer te ontdooien en schoon te maken, maar een koelkast zoeken met een iets zuiniger label is waarschijnlijk beter. Daarnaast zijn er ook mensen van wie de koelkast inmiddels niet zo lekker meer sluit: ook daarbij is het voordelig om te investeren in een nieuw apparaat. Dat is echter niet de reden dat het volgend jaar wel eens het jaar van de koelkast kan worden: het komt vooral omdat het zo’n eyecatcher in huis is en er veel toffe mogelijkheden mee zijn. Je kunt er een groot scherm opdoen en de koelkast zo meer een hub maken voor het hele gezin. Denk aan het kunnen inzien van de agenda’s van alle gezinsleden (of huisgenoten) of een kind een tekening laten maken dat dan altijd wordt weergegeven als een soort screensaver.

Smart Fridge Daarnaast heb je natuurlijk ook echt slimme koelkasten, die onder andere een belangrijke rol spelen in de strijd tegen verspilling. Het is qua CO2-uitstoot namelijk beter om geen eten te verspillen dan om bijvoorbeeld vegetariër te zijn (al is een combinatie van die twee nog steeds het allerbeste). Slimme koelkasten zijn vaak voorzien van een camera aan de binnenzijde waardoor je zelfs in de supermarkt een blik kunt werpen op wat je nog in huis hebt. Sommigen zijn zelfs in staat om te helpen bijhouden wat de tenminste houdbaar tot-datum van de inhoud van je koelkast is. De nieuwe LG laat zien dat er veel meer ruimte is voor het uiterlijk van de koelkast. Het zijn immers vaak flinke kolossen in huis (zeker Amerikaanse koelkasten, compleet met twee deuren). Door lichtpanelen op de de koelkast aan te brengen, kun je hem in allerlei stijlen uitdossen. Met kerst rood en groen, maar doorgaans bijvoorbeeld blauw-grijs om precies te passen bij het uiterlijk van je keuken.

Samsung Bespoke Steeds meer merken beginnen met mooie, luxe lijnen te komen voor in huis. Het is allang niet meer bijzonder om een Dyson te hebben, maar Samsung heeft met zijn Bespoke-stofzuiger een apparaat gemaakt dat een soort buitenaardse speaker lijkt. Een prijzig apparaat, maar wel eentje die een blikvanger is in huis. Dat is ook wat de koelkast steeds meer wordt in de keuken. We zagen op IFA koelkasten waarvan je met magneten de hele front kan veranderen: dus het hoeft allemaal niet eens veel meer energie te kosten. Nu we zoveel tijd thuis hebben gespendeerd tijdens de corona-lockdowns, zijn bedrijven steeds fanatieker aan de slag gegaan met de gadgets voor in huis. De koelkast lijkt een logische plek om een soort hub te worden. Dat is ook wat Samsung met zijn nieuwe Samsung Bespoke Refrigerator Family Hub Plus (een vrij lange naam) van plan is. Het apparaat kan je helpen om je slimme SmartThings-gadgets aan te sturen.

2023 Het is natuurlijk niet een apparaat waarvan je elk jaar een nieuw exemplaar koopt, maar we denken dat we volgende week op CES al meer bijzondere koelkasten gaan zien en dat die uiteindelijk ook steeds vaker intrede maken in onze woningen. Met scherm, zonder scherm, met licht, zonder licht, maar in ieder geval met het doel minder eten én minder elektriciteit te verspillen.