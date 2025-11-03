Soundcloud gaat het artiesten een stuk makkelijker maken

Nu is er ook YouTube en TikTok, maar vroeger was SoundCloud de plek waar je als artiest ontdekt kon worden. Post Malone, XXXTentacion, Marshmello en zelfs Billie Eilish hebben hun succes mede aan Soundcloud te danken. Veel deejays lanceren nog steeds hun nieuwe muziek op het platform. Nu komt het met een abonnement voor artiesten, waardoor er geen deel van de royalties meer wordt afgesnoept.
Tot nu nam SoundCloud altijd een percentage van de artiest: dat kon wel 30 tot 45 procent zijn, maar was afhankelijk van je lidmaatschapsniveau. Nu introduceert het een lidmaatschap waarmee je als artiest geen geld meer hoeft te betalen voor de nummers die je op het platform zet. Wel betaal je maandelijks aan het nieuwe abonnement, dat All-in-One heet. Het is een soort allesomvattend abonnement waarmee je je muziek kunt distribueren, een groter publiek kunt aantrekken en geld kunt verdienen met je creaties.
Je kunt met het abonnement 100 procent van je royalties zelf houden, ook als je via SoundCloud muziek op TikTok, Spotiy, Apple Music en andere streamingdiensten zet (iets waar SoundCloud eerder 9 procent van inhield). Ook kunnen artiesten een Support-knop op hun profiel zetten waarmee fans ze direct geld kunnen geven. Er is een nieuwe plek op het profiel waar fans in het zonnetje worden gezet. SoundCloud ziet het als de manier voor artiesten om dichterbij hun fans te komen, maar ook om artiesten meer ‘eigen beheer’ te geven.
Echter hangt daar natuurlijk wel een prijskaartje aan en het is onbekend hoe hoog die prijs is. SoundCloud schrijft er niets over op zijn website. Het Pro-plan is iets van een tientje per maand, maar het zal ons niets verbazen als dit abonnement vele malen duurder is. Ook zal het ongetwijfeld samenhangen met hoeveel streams of inkomsten een artiest überhaupt heeft: een Billie Eilish zal heel andere cijfers laten zien dan een opkomende artiest. In ieder geval moet het fijn zijn voor artiesten om niet steeds al die hapjes te zien die worden weggenomen uit hun royalties, iets wat bij bijvoorbeeld Spotify wel het geval is.
SoundCloud was eerder dit jaar groot in het nieuws door AI. Het wijzigde stil zijn AI-beleid waardoor het zichzelf toestemming verschaft om zijn AI te trainen op audio van gebruikers. Kortom, de muziek die op SoundCloud wordt geplaatst kan direct worden gebruikt om AI te trainen, wat uiteraard heel gevoelig ligt in de muziekindustrie, zoals we laatst al beschreven met Fake-Drake en OpenAI dat muziek wil gaan maken met kunstmatige intelligentie.