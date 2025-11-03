Soundcloud gaat het artiesten een stuk makkelijker maken

Nu is er ook YouTube en TikTok, maar vroeger was SoundCloud de plek waar je als artiest ontdekt kon worden. Post Malone, XXXTentacion, Marshmello en zelfs Billie Eilish hebben hun succes mede aan Soundcloud te danken. Veel deejays lanceren nog steeds hun nieuwe muziek op het platform. Nu komt het met een abonnement voor artiesten, waardoor er geen deel van de royalties meer wordt afgesnoept.

SoundCloud-royalties

Tot nu nam SoundCloud altijd een percentage van de artiest: dat kon wel 30 tot 45 procent zijn, maar was afhankelijk van je lidmaatschapsniveau. Nu introduceert het een lidmaatschap waarmee je als artiest geen geld meer hoeft te betalen voor de nummers die je op het platform zet. Wel betaal je maandelijks aan het nieuwe abonnement, dat All-in-One heet. Het is een soort allesomvattend abonnement waarmee je je muziek kunt distribueren, een groter publiek kunt aantrekken en geld kunt verdienen met je creaties.

Je kunt met het abonnement 100 procent van je royalties zelf houden, ook als je via SoundCloud muziek op TikTok, Spotiy, Apple Music en andere streamingdiensten zet (iets waar SoundCloud eerder 9 procent van inhield). Ook kunnen artiesten een Support-knop op hun profiel zetten waarmee fans ze direct geld kunnen geven. Er is een nieuwe plek op het profiel waar fans in het zonnetje worden gezet. SoundCloud ziet het als de manier voor artiesten om dichterbij hun fans te komen, maar ook om artiesten meer ‘eigen beheer’ te geven.