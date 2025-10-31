Deze man staat aan het roer van de Call of Duty-film

De verfilming van Call of Duty heeft zijn regisseur gevonden. Het is iemand waarvan we denken dat hij het wel kan: Peter Berg. Berg is bekend van Hancock en Battleship, dus hij weet zowel hoe hij een vermakelijk verhaal kan vertellen als actie in beeld brengt.

Call of Duty-film

Call of Duty kennen we als shootergame die al sinds 2003 bestaat. Het is geen langlopend, zelfde verhaal dat wordt gevolgd, want er worden regelmatig vrij flinke tijdssprongen gemaakt in de games. Er zijn varianten die zich afspelen in de Tweede Wereldoorlog, de nabije toekomst, de Koude Oorlog en de verre toekomst. Vaak is er een kwaadaardige macht in het spel waar je dan als soldaat tegen moet vechten.

Het voordeel aan zo’n veelzijdige gamereeks is dat een film dus ook alle kanten op kan. Het kan zelfs een soort Scrooge worden waarbij je verschillende tijdlijnen bekijkt vanaf een afstandje. In ieder geval is het nu aan Peter Berg om zich daar verder over te buigen: hij is nu aangesteld als de regisseur van de film. Bovendien heeft hij een andere berg achter zich staan, namelijk Paramount Pictures dat onder andere de goede film Top Gun: Maverick maakte.