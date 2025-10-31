Deze man staat aan het roer van de Call of Duty-film

De verfilming van Call of Duty heeft zijn regisseur gevonden. Het is iemand waarvan we denken dat hij het wel kan: Peter Berg. Berg is bekend van Hancock en Battleship, dus hij weet zowel hoe hij een vermakelijk verhaal kan vertellen als actie in beeld brengt.
Call of Duty kennen we als shootergame die al sinds 2003 bestaat. Het is geen langlopend, zelfde verhaal dat wordt gevolgd, want er worden regelmatig vrij flinke tijdssprongen gemaakt in de games. Er zijn varianten die zich afspelen in de Tweede Wereldoorlog, de nabije toekomst, de Koude Oorlog en de verre toekomst. Vaak is er een kwaadaardige macht in het spel waar je dan als soldaat tegen moet vechten.
Het voordeel aan zo’n veelzijdige gamereeks is dat een film dus ook alle kanten op kan. Het kan zelfs een soort Scrooge worden waarbij je verschillende tijdlijnen bekijkt vanaf een afstandje. In ieder geval is het nu aan Peter Berg om zich daar verder over te buigen: hij is nu aangesteld als de regisseur van de film. Bovendien heeft hij een andere berg achter zich staan, namelijk Paramount Pictures dat onder andere de goede film Top Gun: Maverick maakte.
Dat is ook goed nieuws voor de fans, want als we het aan Activision moeten overlaten… Het gamebedrijf had jaren geleden ook al een Call of Duty-film in de maak, maar die is er nooit gekomen. Doodzonde, want de franchise heeft enorm veel potentie. Er zijn meer dan 500 miljoen games uit de serie over de toonbank gegaan. Genoeg fans dus die wel willen zien hoe zoiets op het witte doek wordt, zeker nu er wat meer vertrouwen is in gameverfilmingen, mede dankzij Super Mario Bros en de Minecraft Movie.
Helaas weten we verder nog weinig over dit project. We weten niet waar het over gaat, wanneer het zich afspeelt en wie erin te zien zijn. Ergens hopen we op een acteur die zich nog niet eerder aan de franchise verbonden heeft, wat zou betekenen dat onder andere Bill Murray, Idris Elba, Kevin Spacey, Jeff Goldblum, David Tennant, Sean Douglas, Sam Worthington, Michael Keaton, Gary Oldman en Ed Harris zouden afvallen. Die hebben we in de games, voor zover het schurken waren, immers ook al bestreden: tijd voor nieuw bloed.
Wel hoort er tenminste een bekend acteur in deze film thuis: wij opteren voor John Boyega, Bryan Cranston en Oscar Isaac. Cranston is er weleens voor overwogen, de game, maar toen is er voor Kevin Spacey gekozen. Zou leuk zijn als hij nu alsnog een rol in Call of Duty scoort.
We houden het in de gaten. Ondertussen is er genoeg om je bezig te houden: over twee weken verschijnt de nieuwste Call of Duty-game, namelijk CoD: Black Ops 7.