A Minecraft Movie review: Genoeg geks om van te houden

Doldwaas, dat is de beste manier om de Minecraft-film te omschrijven. Het is een kakofonie van vreemde momenten die elkaar in zo’n rap tempo opvolgen, dat het zowaar een samenhangend geheel wordt.

A Minecraft Movie

Voor het eerst horen dat er een film wordt gemaakt van Minecraft is hetzelfde als horen dat er een prent komt van Angry Birds of Barbie: hoe ga je zoiets wat juist zo simpel en verhaalloos is (Angry Birds) of iets wat juist alle kanten op kan qua verhaal (Barbie) in het medium film gieten? Deze franchises hebben echter iets gemeen: ze hebben allemaal hun eigen quirks en inside jokes die ze ondanks dat het eigenlijk een soort sandbox is, toch herkenbaar is voor iedereen.

Dat is ook overduidelijk het geval met A Minecraft Movie. Van de mompelende dorpeling tot de gekke kippen: het kan allemaal rekenen op gegrinnik van het publiek. En in het speciaal het varken met het kroontje, een aandoenlijk eerbetoon aan TechnoBlade, een Minecraft-streamer die helaas vroeg is overleden aan de gevolgen van kanker. De filmmakers hebben de knipoog naar deze jongeman prachtig aangepakt.

Toch goed te volgen

Tegelijkertijd is het ook weer geen incrowd-verhaal. Ook als je de afgelopen vijftien jaar onder een steen hebt geleefd, dan begrijp je al vrij snel wat Minecraft is. Oneerbiedig en heel snel gezegd: vlijtig bouwen met blokken, maar oppassen als het donker wordt, want dan komen de freaks naar buiten. De varkens zijn de bad guys, maar er zijn ook genoeg vredelievende beesten. De film leert je die basics op een fijne wijze en het verhaal is prima te volgen.