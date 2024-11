Ga even zitten: dit is de trailer van A Minecraft Movie

Voor wie inmiddels is bijgekomen van de eerste teaser van de Minecraft-film: er is nu ook een lange trailer van de aankomende gameverfilming. Waar het woord gameverfilming vroeger de rillingen over de rug veroorzaakte, wordt dat inmiddels beter. Dat komt mede door successeries als The Last of Us. Echter, de teaser van Minecraft was toch voor veel gamers even slikken. Geldt dat ook voor de trailer?

Minecraft-film

Kijk, een film over een game die vooral draait om blokjes bouwen, dat is natuurlijk wel wat abstract. Nu zijn er wel verhalen binnen Minecraft, en vooral memes, maar soms lijkt de game bijna iets te veel een wereld op zich om die uit te breiden met een film. Dat is althans wat wij denken dat een van de redenen is dat sommige gamers toch wat moeite hadden met de teaser.