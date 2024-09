De teaser voor de The Minecraft Movie maakt de tongen los

Toen we hoorden dat er een film komt van Minecraft, wisten we dat het iets geks moest worden. We hebben natuurlijk al best wat gekke games verfilmd zien worden, zoals Angry Birds, maar van Minecraft is het helemaal moeilijk voor te stellen wat voor een film je erbij moet verwachten. Maar tadaa: daar is de teaser.

Jack Black en Jason Momoa

We weten al dat Jack Black in de film zit, maar die is natuurlijk inmiddels vasate prik als het om gameverfilmingen gaat. Jason Momoa leek vooral het redactielid die dit schrijft een fijne toevoeging, maar zijn personage in de aankomende Minecraft-film is toch even iets heel anders dan de Aquaman die we kennen.

Daarnaast zitten er sowieso gekke varkens en alpaca’s in de film, die we natuurlijk ook uit de game kennen. Regisseur Jared Hess moet natuurlijk rekening houden met het blokkerige van de game en dat is wel goed gelukt. Daarnaast heeft hij een leuk groepje jonge acteurs verzameld om de wat meer kindse inslag te geven: Emma Myers uit Wednesday en Danielle Brooks uit The Color Purple bijvoorbeeld.