Call of Duty: Black Ops 7 is officieel – AI, co-op en psychologische oorlogsvoering

Tijdens de Xbox Games Showcase op 9 juni werd Call of Duty: Black Ops 7 officieel onthuld. Ontwikkeld door Treyarch en Raven Software belooft deze editie een duistere en psychologische draai aan de langlopende Black Ops-serie. Spelers keren terug naar het Black Ops-universum in een wereld die balanceert tussen militaire realiteit en high-tech waanzin.

De setting? Het jaar 2035. Bekende gezichten keren terug, waaronder David Mason (de zoon van Alex Mason, gespeeld door Milo Ventimiglia). Maar het is vooral de comeback van aartsvijand Raúl Menéndez — ditmaal als AI-entiteit — die voor opschudding zorgt.

Wat maakt Black Ops 7 anders?

Call of Duty draait al jaren om spectaculaire actie, maar Black Ops 7 probeert het genre te verrijken met psychologische diepgang. In deze nieuwe campagne worden klassieke schietmechanieken verweven met hallucinaties, AI-gecontroleerde situaties en ‘vervormde werkelijkheden’. De ontwikkelaars noemen het zelf een combinatie van Inception en Black Mirror in een militaire context.

Voor het eerst in de serie is er een volledige co-op campaign beschikbaar. Spelers kunnen het verhaal samen beleven, inclusief vertakkende keuzes en interactieve missies die zich aanpassen aan groepsdynamiek.

Daarnaast keren bekende modi terug:

Klassieke multiplayer met nieuwe maps en gadgets

De geliefde round-based Zombies-modus, opnieuw vormgegeven in een futuristische stijl

Een aangepaste versie van Warzone die aansluit op het Black Ops 7-universum

Cast en productie

Treyarch heeft flink geïnvesteerd in de cast en verhaallijn. Naast Milo Ventimiglia zijn ook Michael Rooker (Mike Harper) en Kiernan Shipka toegevoegd aan de stemmencast. De game maakt gebruik van performance capture-technologie om geloofwaardige personages en omgevingen te realiseren. De terugkeer van Menéndez als digitale entiteit voegt daar een uniek AI-narratief aan toe dat meer doet denken aan Deus Ex dan aan traditionele militaire shooters.