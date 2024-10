5 redenen om Call of Duty: Black Ops 6 te spelen

2. Het speelt als een film

Het is een grappig punt om te maken, want voor het eerst wordt een Call of Duty-game eens iets minder Michael Bay-achtig neergezet, maar alsnog voel je je bij het spelen alsof je in een film zit. Het is iets minder bombastisch en overdreven als we de afgelopen jaren wel eens zagen in de franchise, en dat is eigenlijk wel heel tof. Dat het als een film speelt betekent dat het een fijne flow heeft en je er heerlijk doorheen speelt, terwijl zich een heel spionnenverhaal ontvouwt.

3. Het is behapbaar qua tijd

Sommige mensen beginnen niet aan bepaalde games, omdat je er zo ontzettend veel tijd aan kwijt bent. Goed nieuws: je kunt met Black Ops 6 ook vrij kort bezig zijn. De gewone verhaallijn duurt ongeveer 8 tot 10 uur en dat betekent dat het niet al je tijd opslurpt. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een multiplayergame die je oneindig kunt spelen, dus als je met het verhaal klaar bent, dan is er nog genoeg waarde uit je betaalde geld te halen door daarmee aan de slag te gaan. Maar het is om te beginnen dus niet een heel intimiderende game qua tijdsinvestering en dat is voor mensen die een drukke baan of druk leven hebben toch wel een geruststelling.