​Zo omzeil je drukke servers in Call of Duty

Is een van je grootste frustraties over Call of Duty dat je in drukke games wordt geplaatst, terwijl je het liever wat rustiger en overzichtelijker hebt? Daar zijn oplossingen voor. We lichten er eentje uit: een VPN gebruiken.



Een voorbeeld van een VPN die je zou kunnen gebruiken is Cyberghost VPN, een dienst die duizenden servers in meer dan 100 landen tot zijn beschikking heeft en kan worden gebruikt met eigen apps op Windows, Mac, iOS en Android. Ook Linux, Chrome, Firefox, routers en Fire TV hebben mogelijkheden om deze VPN te gebruiken. Je kunt op één abonnement 7 apparaten aansluiten en de snelheden zijn hoog, zodat je geen verschil merkt met je gewone internetverbinding.

Call of Duty

Call of Duty is al decennia de game die door heel veel shooterliefhebbers wordt gespeeld. Hoewel er veel alternatieven zijn, weet deze shooter nog altijd een heel grote schare aan fans te verzamelen die zowel op hun PC, gameconsole als hun smartphone zowel moderne oorlogsvoering bedrijven als zich in wat minder recente oorlogen begeven. Elk jaar komt er wel een game uit van Call of Duty en vaak nemen mensen in november zelfs wat dagen vrij om het nieuwe spel te kunnen spelen. Zo lopen ze niet achter op andere gamers en kunnen ze goed meekomen met het niveau, al maakt Activision ook gebruik van skill-based matchmaking waardoor het je sowieso niet laat spelen tegen mensen die al heel veel niveaus hoger zijn.

Wist je dat je ook een VPN kunt gebruiken als je CoD speelt? Het gebruiken van VPN’s om bijvoorbeeld Amerikaanse televisieprogramma’s te kunnen kijken is bekend. Een VPN zorgt ervoor dat je je IP-adres verandert, waardoor een website niet kan zien van waaruit je internet, of denkt dat je vanuit een bepaald land surft. Niet iedereen weet het, maar VPN (virtual private network) kan ook worden gebruikt bij gamen, zoals bij Call of Duty.

VPN

Eén van de grote voordelen is dat je door een VPN te gebruiken je identiteit online verborgen kunt houden. Er wordt in Call of Duty helaas weleens een aanval uitgevoerd op spelers waarbij hun internetconnectie zodanig wordt overbelast dat ze niet meer kunnen spelen. Om dat te voorkomen kun je een VPN inschakelen. Zo ben je anoniemer en ook minder vatbaar voor bijvoorbeeld zo’n DDOS-aanval.

Het hoeft echter niet om die reden alleen te zijn dat je een VPN inschakelt: het maakt het ook mogelijk om te doen alsof je je bijvoorbeeld in Brazilië bevindt als iedereen daar slaapt. Op die manier speel je in een veel minder drukke omgeving, waardoor je kansen om het wat makkelijker te hebben ook toenemen. Eerlijk is eerlijk, dat skill-based matchmaking is tof, maar soms is het een beetje teveel van het goede en dat kun je hierbij makkelijk omzeilen. CyberGhost heeft duizenden servers in meer dan 100 landen, waaronder speciaal op gaming geoptimaliseerde varianten, waardoor je server waarschijnlijk dichter bij die van de game is voor betere communicatie. Ook latency wordt hierdoor bestreden.

In sommige gevallen maakt een VPN het zelfs mogelijk om een spel überhaupt te kunnen spelen. Sommige games zijn in bepaalde landen niet beschikbaar, maar het gebruik van een VPN laat je surfen vanuit bijvoorbeeld een land waar het spel wel verkrijgbaar is waardoor je het dan toch nog kunt spelen. Of misschien is er in een andere regio exclusieve game-content die je niet wil missen: dan helpt een VPN ook.

Cyberghost

CyberGhost VPN heeft meer dan 17 jaar ervaring in de VPN-wereld en wordt zeer goed beoordeeld op Trustpilot voor het aanbieden van een veilige en privé online-ervaring aan miljoenen mensen wereldwijd. Het doel is te zorgen dat mensen hun digitale leven beter kunnen beschermen, maar ook om een goede toevoeging te zijn die het verschil maakt bij gamers. Het is eenvoudig in gebruik en verlangt niet een heleboel technische kennis. CyberGhost VPN werkt met meer dan 40 streamingplatformen en maakt onder andere gebruik van WireGuard en andere belangrijke protocollen.

CyberGhost is een populaire keuze voor wie op zoek is naar een betrouwbare VPN-aanbieder voor gaming. Als je de VPN-game-ervaring zonder risico wilt uitproberen, bieden ze een royale niet-goed-geld-terug-garantie van 45 dagen en is customer support 24/7 bereikbaar.

Wil je gebruik gaan maken van CyberGhost? Als je een abonnement voor 2 jaar afsluit, dat neerkomt op €2.19/maand, krijg je 2 maanden gratis en bespaar je 82%.