Echte spelers worden voor cheaters onzichtbaar in Call of Duty

Call of Duty wordt een bijzonder feestje voor de mensen die cheaten. Activision (dat dit jaar wordt gekocht door Microsoft) heeft besloten om de echte spelers die niet valsspelen onzichtbaar te maken voor spelers die wat minder sportief zijn. Dat betekent dat cheaters straks alleen nog kunnen spelen met cheaters.

Valsspelen in games Valsspelen in games is allang niet meer wat het vroeger was. Het is niet zoals cheatcodes gebruiken als Rosebud voor meer geld in de sims, of een action-replay-cd’tje in je PlayStation schuiven, of misschien glitches gebruiken om in de muur te gaan zitten, of controllermods inzetten, zodat je in één druk op de knop je niet-automatische wapen toch achter elkaar kon leegschieten. Hoewel sommige van die dingen nog steeds worden toegepast, heeft cheaten inmiddels ook veelvuldig te maken met bots. Allerlei dingen worden geautomatiseerd om het spel makkelijker voor je te maken. Je zou denken dat dat een spel ook minder leuk maakt, maar blijkbaar zijn er toch veel mensen die graag op die manier spelen. Deze gamers worden al een tijdje op allerlei manieren gestraft in games, maar Activision heeft nu wel een heel originele manier om cheaters terug te pakken. Cheaters zien niet langer de spelers die niet cheaten. Die worden onzichtbaar, waardoor het onmogelijk wordt om nog competitief te gamen. Game over dus, voor de valsspelers.

Cloaking in Call of Duty Activision schrijft: “Met Cloaking kunnen spelers die valsspelen tegenstanders in de gamewereld niet meer zien. Personages, kogels en zelfs het geluid van legitieme spelers zijn niet op te sporen voor valsspelers. Legitieme spelers kunnen echter zien dat cheaters worden beïnvloed door cloaking (over het algemeen zijn dit de spelers die je in cirkels ziet ronddraaien en schreeuwen: "Wie schiet me neer?!") en kunnen in-game straffen uitdelen.” Kortom, het is niet alleen Activision die de cheaters straks hard aanpakt. Er is meer. Leaderboards worden schoongeveegd van cheaters: “Dankzij de hulp van onze interne ontwikkelingspartners kunnen we bevestigen dat elke veiligheidshandhaving die resulteert in een verbod voor een speler, wordt weergegeven in het klassement voor elke titel. Om het samen te vatten: als iemand wordt verbannen wegens valsspelen, wordt deze van het scorebord verwijderd.” Je kunt trouwens ook in het spel niet worden geraakt als er een bekende cheater actief is: dankzij Damage Shield verwonden kogels van zo iemand je niet.

Tienduizenden cheaters De banhamer zwaait volop in de wereld van Call of Duty. Activision wist laatst nog te vertellen dat het meer dan 90.000 accounts heeft gesloten na een bangolf en daar zijn er recent door Team Richochet nog eens 54.000 bijgekomen. Activision bant mensen niet alleen op dagelijkse basis, het maakt hierin ook vaak golfbewegingen waardoor in één keer een groot aantal valsspelers verdwijnt. Vandaag wordt de anti-cheatsoftware van Team Ricochet wereldwijd uitgebracht voor Call of Duty: Vanguard, dus als je niet altijd helemaal eerlijk speelt, dan gaat er vanalles voor je veranderen. Ook als je wel altijd eerlijk speelt, want je hebt dan tenminste geen last meer van mensen die het spel niet helemaal op eigen kracht spelen.