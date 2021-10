Activision gaat ver in het opsporen van cheaters in Call of Duty

Vroeger kwam je er gewoon mee weg: genadeloos valsspelen in games. Nog steeds kun je ontzettend onsportief zijn, maar ernstig cheaten kan worden opgespoord. Activision heeft Ricochet aangekondigd, een systeem waarmee valsspelen kan worden ontdekt in Call of Duty: Warzone op de PC. Zonder Ricochet (Engels voor afketsen) ben je niet welkom in het spel.

Het gaat vrij ver: Ricochet is namelijk een driver die op kernelniveau werkt. Het wordt daarom alleen beschikbaar gemaakt op de PC, want zoiets installeer je minder makkelijk op een console. De Ricochet-driver helpt valsspelers te detecteren en de beveiliging van de servers waarop wordt gespeeld te verbeteren. Consolespelers hebben er wel profijt van: als je via crossplay met PC-gamers speelt, dan profiteer je ook van de anti-cheatopsporing.

Activision versus valsspelers

Niet iedereen is even blij met deze tussenkomst van Activision, en dan hebben we het niet alleen over cheaters. Mensen zijn bang dat Ricochet meer macht krijgt dan nodig. Toch geeft Activision aan dat dat niet zo is: de driver is echt alleen actief als je Call of Duty speelt. Zodra je het spel uitzet, sluit de driver ook af. Bovendien is het niet zo dat de driver ook andere systemen in de gaten houdt tijdens het spelen van Call of Duty: Warzone.

Toch zijn sommige mensen er privacy-wise niet blij mee. Eerder was dat ook het geval bij Valorant, waarop Riot Games eenzelfde soort anticheatsysteem op losliet. Al moet gezegd worden dat het hier wél doordraaide als het spel allang al niet meer actief was. Tegelijkertijd is het bestrijden van cheaten ook belangrijk: Activision heeft dit jaar al meer dan een half miljoen gamers voorzien van een permanente ban op Call of Duty: Warzone.